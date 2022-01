DGAP-Adhoc: Landis+Gyr schliesst Übernahme von Zählerhersteller Luna ab (deutsch)

Landis+Gyr schliesst Übernahme von Zählerhersteller Luna ab

Der Abschluss der angekündigten Übernahme des türkischen Zählerherstellers Luna verstärkt Landis+Gyrs Position im Bereich Smart Electricity und Water Metering.

Cham, Schweiz - 31. Januar 2022 - Landis+Gyr (SIX: LAND), ein führender Anbieter von integrierten Energiemanagementlösungen, gab heute und mit Effekt per 31. Januar 2022, den Abschluss der Transaktion und die Übertragung von 100% der Aktien an Luna Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret A.. ('Luna') an Landis+Gyr für einen Kaufpreis im hohen zweistelligen Millionen-Dollar-Bereich bekannt. Luna ist ein Anbieter von intelligenten Messgeräten für Strom, Wasser und Wärme und zugehörigen Softwarelösungen, mit Hauptsitz in Izmir, Türkei. Die Transaktion wurde im September 2021 angekündigt, nun hat das Unternehmen die erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhalten und die Transaktion abgeschlossen.

Das derzeitige Management von Luna wird die Marktexpansion und das profitable Wachstum des Unternehmens als Teil der Landis+Gyr Gruppe weiter vorantreiben.

Über Landis+Gyr Landis+Gyr ist ein global führender Anbieter integrierter Energiemanagement Lösungen für die Energiewirtschaft. Mit einem der breitesten Angebote der Industrie liefern wir innovative und flexible Lösungen und helfen damit Energieversorgungsunternehmen, deren komplexe Herausforderungen in den Bereichen Smart Metering, Grid Edge Intelligence und Smart Infrastructure zu meistern. Mit einem Umsatz von USD 1.4 Milliarden im Geschäftsjahr 2020 beschäftigt Landis+Gyr rund 5'000 Mitarbeitende in über 30 Ländern auf allen fünf Kontinenten mit der Mission, Energie besser zu managen. Weitere Informationen finden Sie unter www.landisgyr.com.

Über Luna Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret A.. Luna startete ihre Aktivitäten in 1991 und ist ein führender Anbieter von intelligenten Strom- und Wasserzählern, der hochwertige Zählertechnologie innerhalb und ausserhalb der Türkei vertreibt. Mit einer Produktionskapazität von mehr als 400'000 intelligenten Zählern pro Monat und mehr als 850 Mitarbeitenden ist Luna ein von der türkischen Regierung registriertes Forschungs- und Entwicklungszentrum. Weitere Informationen zu Luna finden Sie unter www.lunatr.com.

Kontakt Medien Melissa van Anraad Head of PR Phone +41 41 935 6398 Melissa.vanAnraad@landisgyr.com

Eva Borowski SVP Investor Relations & Corporate Communications Phone +41 41 935 6396 Eva.Borowski@landisgyr.com

Kontakt Investoren Christian Waelti Head of Investor Relations Phone +41 41 935 6331 Christian.Waelti@landisgyr.com

