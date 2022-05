DGAP-Adhoc: Landsgemeinde lehnt Gesetz über die Glarner Kantonalbank ab (deutsch)

Landsgemeinde lehnt Gesetz über die Glarner Kantonalbank ab

Glarus, 02. Mai 2022 - Die Glarner Landsgemeinde lehnt am Sonntag, 1. Mai 2022, den Antrag von Landrat und Regierung zur Totalrevision des Gesetzes über die Glarner Kantonalbank (GLKB) ab. Das aktuelle Kantonalbankgesetz bleibt in Kraft, der Kanton Glarus behält seine Mehrheitsbeteiligung und die Staatsgarantie gilt unverändert weiter.

Das Glarner Stimmvolk hat an der Landsgemeinde vom 1. Mai 2022 entschieden, die Totalrevision des Gesetzes über die Glarner Kantonalbank abzulehnen und am Status Quo festzuhalten. Das aktuelle Kantonalbankgesetz bleibt somit in Kraft und der Kanton Glarus wird die Eigentümerstrategie nicht in eine Beteiligungsstrategie überführen. Als Hauptaktionär behält der Kanton seine Mehrheitsbeteiligung und die Staatsgarantie gilt unverändert und uneingeschränkt. Weiter behält die Glarner Kantonalbank die Rechtsform einer spezialgesetzlichen Aktiengesellschaft.

Digital und persönlich Die Glarner Kantonalbank erbringt als Universalbank hauptsächlich im Kanton Glarus und im angrenzenden Wirtschaftsraum alle marktüblichen Bankdienstleistungen. Mit ihrer Dualstrategie «digital und persönlich» hat sie sich als digitale Vorreiterin im Schweizer Bankenmarkt einen ausgezeichneten Namen erarbeitet. Der GLKB ist es wichtig, ihre Innovationskraft auch in Zukunft unter Beweis zu stellen. Die sowohl geografische als auch geschäftsfeld-spezifische Diversifikation erachtet sie als wichtige Faktoren für eine nachhaltig prosperierende Glarner Kantonalbank. Eine positive Entwicklung der Bank kommt letztlich den Kundinnen und Kunden, den Aktionärinnen und Aktionären sowie den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern zugute.

Die Bank der Glarnerinnen und Glarner Die Glarner Kantonalbank ist auch in der bestehenden Struktur gut positioniert, um die erfolgreiche Entwicklung der Bank fortzuführen. Die GLKB ist und bleibt die Bank der Glarnerinnen und Glarner. Sie weiss, woher sie kommt und bleibt Land und Leuten im Glarnerland unverändert verpflichtet.

