DGAP-Adhoc: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Rekordergebnis im 1. Quartal 2020 erwartet (deutsch)

^ DGAP-Ad-hoc: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Quartalsergebnis Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Rekordergebnis im 1. Quartal 2020 erwartet

* Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit EUR 9,3 Mio. im ersten Quartal 2020 erwartet (Vorjahresquartal: EUR 0,6 Mio.) * Konzernüberschuss EUR 6,3 Mio. im ersten Quartal 2020 erwartet (Vorjahresquartal: EUR 0,4 Mio.) * Ergebnis pro Aktie EUR 2,01 im ersten Quartal erwartet (Vorjahresquartal: EUR 0,14)

Düsseldorf, 01. April 2020 - Für das erste Quartal 2020 wird ein Rohertrag der geschäftlichen Tätigkeit (Zinsergebnis zzgl. Provisionsergebnis und Handelsergebnis) von EUR 15,1 Mio. erwartet (gegenüber EUR 18,6 Mio. im gesamten Geschäftsjahr 2019). Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit wird voraussichtlich im ersten Quartal 2020 EUR 9,3 Mio. betragen (gegenüber EUR 5,4 Mio. im gesamten Geschäftsjahr 2019). Damit beträgt das Ergebnis pro Aktie im ersten Quartal 2020 voraussichtlich EUR 2,01 (gegenüber EUR 0,22 für das gesamte Geschäftsjahr 2019). Alle Angaben sind auf Basis vorläufiger und ungeprüfter Konzernzahlen. Eine Fortschreibung der aktuellen Zahlen auf das gesamte Jahr 2020 kann nicht vorgenommen werden.

Über die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Lang & Schwarz wurde 1996 gegründet und ist an der Frankfurter Börse notiert. Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft emittiert Hebelprodukte, Themen- und wikifolio-Zertifikate. Handelbar sind diese an der Börse Stuttgart (EUWAX) und der BX Swiss (deriBX) sowie außerbörslich. Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft fungiert als operative Konzernholding für 100-prozentige Tochtergesellschaften. Schwerpunkt der Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG ist der börsliche und außerbörsliche Handel mit Wertpapieren. Sie ist Market Maker auf XETRA, an der Lang & Schwarz Exchange, der Wiener Börse, der Börse Stuttgart und der BX Swiss. Mit nahezu 30.000 quotierten Produkten ist die Gesellschaft mit über 20 Handelspartnern, über 15 Millionen Kunden und den längsten Handelszeiten in Deutschland Marktführer auch im außerbörslichen Handel. Die Lang & Schwarz Broker GmbH bietet neben dem klassischen Brokergeschäft aktienhandelsnahe Dienstleistungen, die Beratung und Betreuung beim Going & Being Public an und ist im Designated Sponsoring aktiv. Innerhalb des Lang & Schwarz Konzerns ist sie zudem für die Entwicklung, den Betrieb und die Sicherheit der Informations- und Kommunikationsstruktur aktiv. Weitere Informationen sind im Internet unter www.LS-D.de verfügbar.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft Breite Straße 34 40213 Düsseldorf Deutschland Telefon: 0211-13840-254 Fax: 0211-13840-842 E-Mail: investor.relations@ls-d.de Internet: www.ls-d.de

ISIN: DE0006459324

WKN: 645932 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1013305

