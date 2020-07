DGAP-Adhoc: Leclanché erhält IRIS-Zertifizierung (deutsch)

Leclanché erhält IRIS-Zertifizierung

Leclanché erhält IRIS-Zertifizierung

- Die IRIS-Zertifizierung (International Railway Industry Standard) ist ein weltweit anerkannter Standard, der Managementsystemen von Zulieferern in der Bahnindustrie höchste Qualität bescheinigt

- Die Zertifizierung ermöglicht es Leclanché, seine Marktposition im Bahnsektor durch Partnerschaften mit weiteren Zugherstellern und Bahnbetreibern auszubauen

YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 16. Juli 2020 - Leclanché SA (SIX: LECN), eines der weltweit führenden Unternehmen für Energiespeicherlösungen, hat die Zertifizierung der International Railway Industry Standard (IRIS) Group erhalten.

Mit dem IRIS-Standard hat Verband der europäischen Eisenbahnzulieferindustrie (UNIFE) international geltende Anforderungen an die Qualitätsmanagementsysteme von Bahnherstellern und die Zulieferer von Eisenbahnkomponenten festgeschrieben. Ziel ist es, proaktiv ein Umfeld zu fördern, das es der Schienenfahrzeugindustrie erlaubt, hochwertige Bahnsysteme für die wachsende Nachfrage nach Personen- und Güter-Schienenverkehr in Europa und darüber hinaus bereitzustellen.

Leclanché erhielt die IRIS-Zertifizierung für die Entwicklung, Herstellung und Wartung seiner Antriebseinheiten und Zusatzsysteme für Hybrid- und Elektrolokomotiven.

Anil Srivastava, CEO von Leclanché, sagte: "Die IRIS-Zertifizierung ist ein bedeutender Meilenstein für Leclanché. Qualität und kontinuierliche Verbesserung aller unserer Produkte und Prozesse haben höchste Priorität, sodass die Auszeichnung voll und ganz im Einklang steht mit unseren Richtlinien und Geschäftspraktiken zur Förderung von Energieeffizienz, Zuverlässigkeit und Sicherheit."

Die e-Transport-Lösungen von Leclanché tragen dazu bei, die Elektrifizierung des Verkehrs auf dem Eisenbahn-, See- (Fähren und Containerschiffe) und Nutzfahrzeugmarkt (von Bussen über Lastwagen bis hin zu Rikschas) voranzutreiben. Im Jahr 2019 unterzeichnete das Unternehmen einen Partnerschaftsrahmenvertrag mit Bombardier, in dem Leclanché zum bevorzugten Lieferanten für Traktionsbatteriesysteme ernannt wurde. Beide Unternehmen arbeiten eng zusammen, um Lösungen für den oberleitungsfreien Betrieb für Eisenbahnmärkte weltweit anzubieten. Vor kurzem hat Leclanché ein zweites großes Bahnprojekt mit einem weiteren Zughersteller gewonnen.

"Die IRIS-Zertifizierung ermöglicht es uns. unsere Marktposition im Bahnsektor durch Partnerschaften mit weiteren Zugherstellern und Bahnbetreibern auszubauen ", sagte Srivastava. "Wir sehen das nicht als abschließenden Erfolg, sondern vielmehr als die konsequente Fortsetzung unserer Reise, die zur Bereitstellung von Lösungen mit Null-Treibhausgasemissionen für die Eisenbahnindustrie führt. Dies ist eine strategische Initiative für Leclanché."

Weitere Informationen erhalten Sie bei info@leclanche.com oder auf www.leclanche.com. Über Leclanché Leclanché SA mit Sitz in der Schweiz ist ein führender Anbieter von hochwertigen Energiespeicherlösungen, welche die Fortschritte in Richtung einer sauberen Energiezukunft beschleunigen sollen. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché wurzeln in mehr als 100 Jahren innovativer Entwicklung von Batterien und Energiespeichern - das Unternehmen ist ein zuverlässiger Anbieter von Energiespeicherlösungen weltweit. Dies, kombiniert mit der Unternehmenskultur des deutschen Maschinenbaus und der Schweizer Präzision und Qualität, macht Leclanché zum bevorzugten Partner für neue Markteilnehmer, etablierte Unternehmen und Regierungen, die an der Spitze positiver Veränderungen in der weltweiten Energieerzeugung und -verteilung sowie ihres Verbrauchs stehen. Der Energiewandel wird hauptsächlich durch Veränderungen im Management der Stromnetze und in der Elektrifizierung des Transports vorangetrieben; beide Märkte sind das Rückgrat der Strategie und des Geschäftsmodells von Leclanché. Die Produkte von Leclanché sind das Herzstück der Konvergenz der Verkehrselektrifizierung und der Entwicklung des Verteilungsnetzes. Leclanché ist das einzige weltweit gelistete, reine Energiespeicherunternehmen, das in drei Geschäftseinheiten organisiert ist: stationäre Speicherlösungen, e-Transportlösungen und spezielle Batteriesysteme. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN).

SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Haftungsausschluss Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch", "vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "erwartet", "Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten", "planen", "schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell" und "erwarten" gekennzeichnet sein können, "Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Leclanché SA Av. des Sports 42 1400 Yverdon-les-Bains Schweiz Telefon: +41 (24) 424 65-00 Fax: +41 (24) 424 65-20 E-Mail: investors@leclanche.com Internet: www.leclanche.com

ISIN: CH0110303119 , CH0016271550 Valorennummer: A1CUUB, 812950 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1094817

