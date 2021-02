Leclanché stellt modulares All-in-One-Hochenergie-Batteriesystem für den Einsatz in einer breiten Palette von Hybrid- und vollelektrischen Lkw und Bussen vor

^ EQS Group-Ad-hoc: Leclanché SA / Schlagwort(e): Produkteinführung Leclanché stellt modulares All-in-One-Hochenergie-Batteriesystem für den Einsatz in einer breiten Palette von Hybrid- und vollelektrischen Lkw und Bussen vor

01.02.2021 / 06:55 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Leclanché stellt modulares All-in-One-Hochenergie-Batteriesystem für den Einsatz in einer breiten Palette von Hybrid- und vollelektrischen Lkw und Bussen vor

- Das INT-39 Energy HV Pack verfügt über Batteriezellen und -module aus Leclanchés eigener europäischer Produktion, ein voll integriertes Batteriemanagementsystem und ein Flüssigkeitskühlsystem

- Konzipiert für den Einsatz in einer Vielzahl von neuen und nachgerüsteten Nutzfahrzeugen wie E-Trucks, kommunalen Servicefahrzeugen, Bau- und Landwirtschaftsfahrzeugen und E-Bussen

- Optionales IoT-Tool ermöglicht die Ferndatenerfassung und Echtzeitüberwachung der Batteriesystemdiagnose

- Zertifiziert nach ECE R-100.02 und in der Schutzart IP65

- INT-39 Energy verfügt über eine klassenbeste Zyklenlebensdauer von 8.000 Zyklen (bis 80% DoD) und trägt damit zur Optimierung der Gesamtbetriebskosten von Nutzfahrzeugen bei

YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 1. Februar 2021 - Leclanché SA (SIX: LECN), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Energiespeicherung, hat ein modulares, hochleistungsfähiges All-in-One-Batteriesystem entwickelt, das für den Betrieb von hybriden und vollelektrischen neuen und nachgerüsteten Nutzfahrzeugen optimiert ist.

Das INT-39 Energy HV Pack (INT-39 Energy) ist ein voll integriertes Produkt, das aus Leclanchés fortschrittlichen M2-Batteriemodulen mit hochdichten und langlebigen 60 Ah G/NMC [1]-Lithium-Ionen-Zellen besteht, sowie dem firmeneigenen Batteriemanagementsystem (BMS). Es verfügt außerdem über eine eingebaute Flüssigkeitskühlung und einen Schutz vor thermischer Überhitzung, was den sicheren Betrieb in einer Vielzahl von Umgebungen erhöht.

"INT-39 Energy ist ein hochenergetisches, sicheres und effizientes Lithium-Ionen-Batteriepaket, das es Nutzfahrzeugherstellern erleichtert, emissionsfreie Elektrofahrzeuge zu entwickeln und auf den Markt zu bringen", sagt Anil Srivastava, CEO von Leclanché. "Diese modulare Plug-and-Play-Lösung soll dazu beitragen, eine neue und effiziente Generation von E-Transportfahrzeugen wie E-Trucks, kommunale Service-, Bau- und landwirtschaftliche Anwendungen sowie E-Busse zu entwickeln."

Ein optionales IoT-Tool ermöglicht die Ferndatenerfassung und den Echtzeitzugriff auf Batteriestatus, Leistungs- und Diagnosedaten - ideal für die Optimierung des Flottenbetriebs.

"Die langlebigen Zellen von INT-39 Energy halten länger und benötigen weniger Wartung, was den Fahrzeugbesitzern hilft, die Gesamtkosten ihrer Flotte zu optimieren", erläutert Srivastava. "Weltweit ist der Transportsektor für fast ein Viertel der direkten Kohlendioxid-Emissionen aus der Kraftstoffverbrennung verantwortlich, wobei 75 Prozent davon auf Straßenfahrzeuge wie Autos, Lastwagen, Busse und Motorräder entfallen. Leclanché ist in der Lage, eine führende Rolle bei der Unterstützung der Elektrifizierung des Transports und der Erhaltung der Biosphäre unseres Planeten für zukünftige Generationen zu spielen."

Zertifizierungen und Spezifikationen

Die 60 Ah-Zellen und M2-Module des Unternehmens werden von Leclanché in Deutschland bzw. der Schweiz hergestellt. Die Zellen bieten eine branchenführende Zyklenlebensdauer von 8.000 Zyklen bei 80% Entladetiefe bei 1C/1C. INT-39 Energy ist als 657-Volt-Pack mit einer Energiekapazität von 39,4 kWh erhältlich und kann auf bis zu acht Packs mit einer Energiekapazität von bis zu 315 kWh erweitert werden. Das System ist für die Installation an den Stellen vorgesehen, an denen sich normalerweise die Tanks für fossile Brennstoffe befinden. Es kann aber auch an anderen Stellen, z. B. auf Fahrzeugdächern, installiert werden, sofern die Hersteller dies wünschen.

Das INT-39 Energy wurde von der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa, ECE R-100.02 rev. 2, für den Einsatz im Straßenverkehr zertifiziert, die die spezifischen Sicherheitsanforderungen an den elektrischen Antriebsstrang von Straßenfahrzeugen einschließlich wiederaufladbarer Batteriesysteme behandelt. Es ist außerdem für die Schutzart IP65 ausgelegt.

Die vollständigen Spezifikationen finden Sie unter https://www.leclanche.com/int-39-energy. Bestellungen für die Auslieferung Anfang 2021 werden ab sofort entgegengenommen. Weitere Informationen über das neue Hochenergie-Batteriesystem INT-39 Energy von Leclanché und andere Angebote für Nutzfahrzeuganwendungen finden Sie unter https://www.leclanche.com/solutions/e-transport-solutions/e-commercial-vehicles/ oder kontaktieren Sie das Leclanché-Team für e-Transport-Lösungen unter transport@leclanche.com.

Über Leclanché

Leclanché SA mit Sitz in der Schweiz ist ein führender Anbieter von hochwertigen Energiespeicherlösungen, die die Fortschritte in Richtung einer sauberen Energiezukunft beschleunigen sollen. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché wurzeln in mehr als 100 Jahren innovativer Entwicklung von Batterien und Energiespeichern - das Unternehmen ist ein zuverlässiger Anbieter von Energiespeicherlösungen weltweit. Dies, kombiniert mit der Unternehmenskultur des deutschen Maschinenbaus und der Schweizer Präzision und Qualität, macht Leclanché zum bevorzugten Partner für neue Markteilnehmer, etablierte Unternehmen und Regierungen, die an der Spitze positiver Veränderungen in der weltweiten Energieerzeugung und -verteilung sowie ihres Verbrauchs stehen. Der Energiewandel wird hauptsächlich durch Veränderungen im Management der Stromnetze und in der Elektrifizierung des Transports vorangetrieben; beide Märkte sind das Rückgrat der Strategie und des Geschäftsmodells von Leclanché. Die Produkte von Leclanché sind das Herzstück der Konvergenz der Verkehrselektrifizierung und der Entwicklung des Verteilungsnetzes. Leclanché ist das einzige weltweit gelistete, reine Energiespeicherunternehmen, das in drei Geschäftseinheiten organisiert ist: stationäre Speicherlösungen, E-Transportlösungen und spezielle Batteriesysteme. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN).

SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch", "vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "erwartet", "Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten", "planen", "schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell" und "erwarten" gekennzeichnet sein können, "Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird.

Anmerkung des Herausgebers: Ein hochauflösendes Foto des neuen Hochenergie-Batteriesystems INT-39 von Leclanché ist auf Anfrage erhältlich oder hier.

Kontakte Leclanché

Medien Schweiz /Europa: Medien Nordamerika: Thierry Meyer Henry Feintuch / Ashley Blas

T: +41 (0) 79 785 35 81 T: +1-914-548-6924 / +1-509-494-4053 E-Mail: [1]tme@dynamicsgroup.ch E-Mail: [1]leclanche@feintuchpr.com

1. mailto:tme@dynamicsgoup.ch 1. mailto:leclanche@feintuchpr.com Medien Deutschland: Ansprechpartner für Investoren: Anil Christoph Miller T: +49 (0) Srivastava / Hubert Angleys T : +41 (0) 711 947 670 E-Mail: 24 424 65 00 E-Mail : [1]leclanche@sympra.de 1. [1]invest.leclanche@leclanche.com 1. mailto:leclanche@sympra.de mailto:invest.leclanche@leclanche.com [1] Graphit-Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Leclanché SA Av. des Sports 42 1400 Yverdon-les-Bains Schweiz Telefon: +41 (24) 424 65-00 Fax: +41 (24) 424 65-20 E-Mail: investors@leclanche.com Internet: www.leclanche.com

ISIN: CH0110303119 , CH0016271550 Valorennummer: A1CUUB, 812950 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1161330

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

1161330 01.02.2021 CET/CEST

°