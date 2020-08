Leclanché und S4 Energy schließen Hybrid-Energiespeicherprojekt ab, um den niederländischen Markt für Primärregelleistung zu bedienen

31.08.2020

Leclanché und S4 Energy schließen Hybrid-Energiespeicherprojekt ab, um den niederländischen Markt für Primärregelleistung zu bedienen

- Neuartiges System kombiniert das proprietäre KINEXT-Schwungradspeichersystem von S4 Energy mit dem Batteriespeichersystem von Leclanché

- Almelo, Niederlande: Projekt folgt erfolgreichem Proof-of-Concept-Pilot

- System liefert 9 MW prequalifizierte Leistung zur Unterstützung der Frequenzstabilisierung für den niederländischen Übertragungsnetzbetreiber TenneT

YVERDON-LES-BAINS, Schweiz und ROTTERDAM, Niederlande, 31. August 2020 - Leclanché SA (SIX: LECN), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Energiespeicherung, hat zusammen mit S4 Energy ein innovatives hybrides Energiespeicherprojekt für den Energiemanagement-Anbieter S4 Ancillary Services in Almelo, Niederlande, abgeschlossen und übergeben.

Das Projekt ist eine Erweiterung eines früheren Pilotsystems, das von Leclanché und S4 Energy entwickelt wurde. Das jetzt in Betrieb genommene Gesamtsystem ist eine Kombination aus derLithium-Ionen-Batterie von Leclanché und einem Schwungradspeicher von S4 Energy, um dem lokalen Übertragungsnetzbetreiber TenneT primäre Steuerleistung zur Frequenzstabilisierung zur Verfügung zu stellen.

Die Kombination mit den schnell reagierenden Schwungrädern reduziert den Energiedurchsatz und die Anzahl der Zyklen der Lithium-Ionen-Batterien und gewährleistet ein verbessertes Nutzungsprofil sowie eine längere Lebensdauer des Systems. Der Liefer- und Leistungsumfang von Leclanché in diesem Projekt umfasste die schlüsselfertige Lieferung des Batteriespeichersystems (BESS), inklusive Batteriewechselrichter sowie des Energiemanagementsystems (EMS) zur Überwachung und Steuerung des gesamten Batteriesystems.

Das Batteriesystem mit einer Leistung von 8,8 MW liefert 7,12 MWh gespeicherte erneuerbare Energie. In Verbindung mit sechs von S4 Energy's firmeneigenen KINEXT-Schwungradspeichersystemen mit einer Leistung von 3 MW wird es dazu beitragen, die Zuverlässigkeit des Netzes zu verbessern und es vor den Schwankungen zu schützen, die bei der Erzeugung erneuerbarer Energien vorkommen. Die Kombination der Schwungräder mit einem hochmodernen Speichersystem wird dazu beitragen, die Lebensdauer der Batterien auf mindestens 15 Jahre zu verlängern und TenneT einen zusätzlichen Wert zu verleihen.

"Wir glauben, dass die Kombination dieser beiden Technologien einen klaren Vorteil für verbesserte Netzdienstleistungen und die weitere Integration erneuerbarer Energien ins Stromnetz bietet", sagte Daniel Föhr, Vizepräsident Systemtechnik, Leclanché.

"Unsere Zusammenarbeit mit Leclanché hat wirklich eine neue, erstklassige Lösung hervorgebracht, mit positiven Auswirkungen auf saubere Energie und auf die Netzbetreiber, die für die zuverlässige Lieferung von Energie an ihre Endkunden verantwortlich sind", sagte Dominique Becker Hoff, Director of Projects, S4 Energy.

Bilder sind auf Anfrage erhältlich.

* * * * *

Über S4 Energie S4 Energy (https://www.s4-energy.com/) setzt spezielle Fachkenntnisse und Ausrüstung zusammen mit hochentwickelter Software ein, um die Möglichkeiten der Energiespeicherung voll auszuschöpfen. Wir helfen Energieerzeugern, Netzbetreibern und Endverbrauchern, Angebot und Nachfrage zu stabilisieren und das Beste aus ihrer bestehenden Infrastruktur und ihren Energieflüssen zu machen. Ihre Aufgabe besteht darin, das Energie- und Energiemanagement ihrer Kunden intelligenter, flexibler und rentabler zu gestalten. Die Lösungen von S4 Energy bestehen aus einer Reihe von Speichertechniken (chemisch, elektrolytisch, kinetisch) und beinhalten bewährte Technologie sowohl von Partnern als auch aus dem eigenen Portfolio. S4 Energy hat verschiedene Patente auf Energiespeichertechnologien entwickelt und hält diese, einschließlich ihrer einzigartig effizienten KINEXT-Speichereinheiten. S4 Energy hat seinen Sitz in den Niederlanden und wurde von einer Gruppe ehemaliger Unternehmensleiter und informeller Investoren gegründet. Ihr Team verfügt über umfangreiche internationale Erfahrung bis auf Führungsebene in den Bereichen Ingenieurwesen, Beratung, Finanzen, Wissenschaft und Produktion.

S4 Ancillary Services wird vom Energiefonds Overijssel unterstützt. Der Energiefonds Overijssel unterstützt Ventures, Unternehmen und Projekte, die Energie sparen oder Energie aus erneuerbaren Quellen erzeugen wollen. Auf diese Weise trägt der Fonds zu Beschäftigung, Unternehmertum, Innovation und dem Ziel der niederländischen Provinz Overijssel bei: 20% erneuerbare Energie im Jahr 2023.

Über Leclanché Leclanché SA mit Sitz in der Schweiz ist ein führender Anbieter von hochwertigen Energiespeicherlösungen, die die Fortschritte in Richtung einer sauberen Energiezukunft beschleunigen sollen. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché wurzeln in mehr als 100 Jahren innovativer Entwicklung von Batterien und Energiespeichern - das Unternehmen ist ein zuverlässiger Anbieter von Energiespeicherlösungen weltweit. Dies, kombiniert mit der Unternehmenskultur des deutschen Maschinenbaus und der Schweizer Präzision und Qualität, macht Leclanché zum bevorzugten Partner für neue Markteilnehmer, etablierte Unternehmen und Regierungen, die an der Spitze positiver Veränderungen in der weltweiten Energieerzeugung und -verteilung sowie ihres Verbrauchs stehen. Der Energiewandel wird hauptsächlich durch Veränderungen im Management der Stromnetze und in der Elektrifizierung des Transports vorangetrieben; beide Märkte sind das Rückgrat der Strategie und des Geschäftsmodells von Leclanché. Die Produkte von Leclanché sind das Herzstück der Konvergenz der Verkehrselektrifizierung und der Entwicklung des Verteilungsnetzes. Leclanché ist das einzige weltweit gelistete, reine Energiespeicherunternehmen, das in drei Geschäftseinheiten organisiert ist: stationäre Speicherlösungen, e-Transportlösungen und spezielle Batteriesysteme. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN).

SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Haftungsausschluss Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch", "vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "erwartet", "Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten", "planen", "schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell" und "erwarten" gekennzeichnet sein können, "Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird.

