Leclanché wurde vom slowakischen Unternehmen ENERGODATA ausgewählt, um ein Batteriespeichersystem für eine neuartige Anwendung im Veolia-Gaskraftwerk in Levice zu liefern

- Erstmals wird Batteriespeichertechnologie zur Unterstützung der sekundären Frequenzregelung einer Gasturbine eingesetzt

- Leclanché liefert seine proprietäre Energiemanagement-Software und ein voll integriertes Energiespeichersystem mit 5,2 MW und 2,9 MWh

- Diese Technologie soll Gaskraftwerke in die Lage versetzen, die Zeit bis zum Erreichen ihrer vollen Leistung um 50 % zu verkürzen

YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 10. Februar 2021 - ENERGODATA, ein großer Anbieter von Netzdienstleistungen in der Slowakei, hat Leclanché SA (SIX: LECN), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Energiespeicherung, dazu auserkoren, seine proprietäre Energiemanagement-Software (EMS) zusammen mit einem Batterie-Energiespeichersystem (BESS) für eine neuartige Anwendung in einem erdgasbefeuerten Kraftwerk in Levice zu liefern.

Das EMS und das BESS von Leclanché werden im Gaskraftwerk von Veolia im Westen der Slowakei installiert. Das Energiespeichersystem mit einer Leistung von 5,2 MW und 2,9 MWh wird im internen Mittelspannungsnetz des Kraftwerks eingerichtet. Es wird dazu beitragen, dass das Kraftwerk die neuen europäischen Vorschriften zur sekundären Frequenzregelung für die automatische Frequenzwiederherstellungsreserve (aFRR) erfüllt. Die Vorschrift tritt am 1. Januar 2022 in Kraft und verlangt, dass das Kraftwerk seine volle Leistung auf Anforderung des Übertragungsnetzbetreibers (ÜNB) in nur 7,5 Minuten statt wie bisher in 15 Minuten erreicht.

ENERGODATA wird in Zusammenarbeit mit dem slowakischen Engineering-, Beschaffungs- und Bauunternehmen TESLA Blue Planet das System einschließlich eines ENERGODATA-Leitsystems liefern, das als Schnittstelle zwischen dem TSO und der EMS sowie dem BESS von Leclanché dient.

"Wir haben uns für Leclanché als Partner in diesem Projekt entschieden, weil das Unternehmen über die nötige Erfahrung im Engineering verfügt und in der Lage ist, die richtige Technologie für diese spezielle Anwendung auszuwählen und sie an unsere spezifische Projektumgebung anzupassen", erklärt Tomas Komada, Chief Business Development Officer, TESLA Blue Planet.

"Leclanché hat bereits Energiespeichersysteme für die primäre Frequenzregelung bei Almelo in Holland, Cremzow in Deutschland und PJM in den Vereinigten Staaten geliefert. Dies ist nun das erste Mal in Osteuropa, dass ein Energiespeichersystem eingesetzt wird, um ein bestehendes Kraftwerk bei der sekundären Frequenzregelung zu unterstützen. Dies ist ein weiterer Beitrag zur Stabilisierung des europäischen Netzes und hilft, die Erzeugung erneuerbarer Energiein zunehmendem Maß zu integrieren", meint Anil Srivastava, CEO von Leclanché. "Diese Anwendung belegt wieder einmal die Flexibilität sowie die Vorteile der Technologie und des Know-hows von Leclanché."

Das System soll im vierten Quartal 2021 installiert und voll betriebsbereit sein.

Hinweis der Redaktion: Abbildungen des Projekts Batteriespeichersystem sind auf Anfrage und an dieser Stelle erhältlich.

