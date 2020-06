DGAP-Adhoc: Leclanché zieht mit Yorkville Advisors eine zweite Tranche von 720.000 CHF aus der Wandelanleihe von bis zu 39 Millionen CHF ab (deutsch)

Leclanché zieht mit Yorkville Advisors eine zweite Tranche von 720.000 CHF aus der Wandelanleihe von bis zu 39 Millionen CHF ab

- Die erste Tranche von 2,9 Millionen CHF im Rahmen der Wandelanleihe mit Yorkville Advisors wurde im Februar 2020 abgerufen.

- Die zweite Tranche von 720.000 CHF wird zur Finanzierung des Betriebs und der Expansion des Unternehmens verwendet

YVERDON-LES-BAINS, Schweiz und MOUNTAINSIDE, N.J., 4. Juni 2020 - Leclanché SA (SIX: LECN), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Energiespeicherung, hat die zweite Tranche der im Februar 2020 mit Yorkville Advisors Global, LP, einer in New Jersey ansässigen US-Investmentfirma mit Sitz in Yorkville Advisors Global, LP, unterzeichneten Wandelanleihe von bis zu 39 Millionen CHF gezogen. Dieses zweite Verfahren wird für den Betrieb und die Expansion des Unternehmens verwendet werden.

Hubert Angleys, CFO von Leclanché, sagte: "Wir sagten im Februar, wie sehr wir uns über die Partnerschaft mit Yorkville Advisors bei dieser innovativen Finanzierungsvereinbarung freuen, die mehrere Hauptziele erreicht und den zuvor angekündigten Wachstumsplan des Unternehmens unterstützt. Diese zweite Inanspruchnahme bestätigt die Attraktivität dieses Instruments für unseren Investor und legt den Grundstein für eine langfristige Beziehung mit Yorkville Advisors. Diese zusätzliche Finanzierung wird weiterhin die Umsetzung unseres wachstumsstarken Geschäftsplans zusammen, mit dem am 2. Juni 2020 angekündigten strategischen Partnerschaftsabkommen mit Eneris unterstützen."

Weitere Informationen erhalten Sie bei info@leclanche.com oder auf www.leclanche.com..

Über Leclanché Leclanché SA mit Sitz in der Schweiz ist ein führender Anbieter von hochwertigen Energiespeicherlösungen, die die Fortschritte in Richtung einer sauberen Energiezukunft beschleunigen sollen. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché wurzeln in mehr als 100 Jahren innovativer Entwicklung von Batterien und Energiespeichern - das Unternehmen ist ein zuverlässiger Anbieter von Energiespeicherlösungen weltweit. Dies, kombiniert mit der Unternehmenskultur des deutschen Maschinenbaus und der Schweizer Präzision und Qualität, macht Leclanché zum bevorzugten Partner für neue Markteilnehmer, etablierte Unternehmen und Regierungen, die an der Spitze positiver Veränderungen in der weltweiten Energieerzeugung und -verteilung sowie ihres Verbrauchs stehen. Der Energiewandel wird hauptsächlich durch Veränderungen im Management der Stromnetze und in der Elektrifizierung des Transports vorangetrieben; beide Märkte sind das Rückgrat der Strategie und des Geschäftsmodells von Leclanché. Die Produkte von Leclanché sind das Herzstück der Konvergenz der Verkehrselektrifizierung und der Entwicklung des Verteilungsnetzes. Leclanché ist das einzige weltweit gelistete, reine Energiespeicherunternehmen, das in drei Geschäftseinheiten organisiert ist: stationäre Speicherlösungen, e-Transportlösungen und spezielle Batteriesysteme. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN).

SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Über Yorkville Advisors Yorkville Advisors mit Sitz in Mountainside, New Jersey, Yorkville Advisors ist eine erfahrene Investmentfirma, die sich darauf konzentriert, den Shareholder Value durch die Bereitstellung von Wachstums- und Akquisitionskapital für Small-Cap- und Micro-Cap-Emittenten weltweit zu steigern. Mit einer bedeutenden Bilanz und einem breit gefächerten Investitionsmandat über Sektoren und Regionen hinweg ist Yorkville Advisors oft der einzige Investor bei einer Kapitalbeschaffung, was eine kontrollierte und disziplinierte Ausstiegsstrategie ermöglicht. Die Partner von Yorkville Advisors verfügen über jahrzehntelange Erfahrung in der Strukturierung von Mikro- und Small-Cap-Investitionen und verstehen und schätzen die mit dem Raum verbundene Volatilität. Das Unternehmen schneidet seine Investitionen auf die einzigartigen Bedürfnisse jedes Emittenten zu und arbeitet direkt mit dem Management zusammen, um die richtige Finanzierungslösung zu implementieren. Seit ihrer Gründung im Jahr 2001 hat Yorkville Advisors über 700 Unternehmensinvestitionen im Wert von insgesamt mehr als 4 Milliarden US-Dollar in über 20 Ländern getätigt.

Haftungsausschluss Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch", "vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "erwartet", "Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten", "planen", "schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell" und "erwarten" gekennzeichnet sein können, "Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird.

Kontakte Leclanché

Medien Schweiz /Europa: Medien Nordamerika: Thierry Meyer Rick Anderson

T: +41 (0) 79 785 35 81 T: +1-718-986-1596 E-mail: [1]tme@dynamicsgroup.ch Henry Feintuch

T: +1-212-808-4901 E-mail: [1]leclanche@feintuchpr.com 1. mailto:tme@dynamicsgoup.ch

1. mailto:leclanche@feintuchpr.com Medien Deutschland: Ansprechpartner für Investoren: Anil Christoph Miller T: +49 (0) Srivastava / Hubert Angleys T: +41 (0) 711 947 670 E-mail: 24 424 65 00 E-mail: [1]leclanche@sympra.de 1. [1]invest.leclanche@leclanche.com 1. mailto:leclanche@sympra.de mailto:invest.leclanche@leclanche.com

