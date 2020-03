DGAP-Adhoc: LION E-Mobility AG: Die LION E-Mobility AG ernennt weiteren CEO für die LION Smart GmbH (deutsch)

LION E-Mobility AG: Die LION E-Mobility AG ernennt weiteren CEO für die LION Smart GmbH

Baar (CH), 9. März 2020 - Die LION E-Mobility AG ("LION"), eine börsennotierte Schweizer Holdinggesellschaft mit strategischen Investitionen im Bereich der Speicherung elektrischer Energie und der Technologie von Lithium-Ionen-Batteriesystemen, hat einen weiteren CEO für die operative Tochtergesellschaft LION Smart GmbH ("LION Smart") ernannt.

Mit sofortiger Wirkung übernimmt Thomas Hetmann zusätzlich zu seiner Rolle als CFO von LION Smart und LION AG die Rolle des Geschäftsführers von LION Smart und stärkt damit das Team in der aktuellen Wachstumsphase, die durch die Sogefi Vereinbarung in der letzte Woche weiter ausgebaut werden wird. Alessio Basteri, Präsident des LION-Verwaltungsrates, sagte: 'Wir freuen uns, dass Thomas das LION Smart-Team als CEO unterstützt, insbesondere wenn wir uns in einer intensiveren Wachstumsphase befinden.' Thomas Hetmann, neuer CEO von LION Smart, sagt: 'Ich freue mich sehr darauf, meine langjährige Erfahrung in der Automobilindustrie (z. B. CFO Schaeffler) operativ einzubringen und LION Smart bei den nächsten Schritten des strategischen Wachstums aktiv zu unterstützen und als CEO voranzutreiben, als auch die internen Strukturen und Prozesse zu verbessern. '

Über LION E-Mobility: Die LION E-Mobility AG ist eine börsennotierte Schweizer Holdinggesellschaft, die 2011 mit vielversprechenden strategischen Investitionen im Bereich der Elektromobilität gegründet wurde, insbesondere in den Bereichen Speicherung elektrischer Energie und Lithium-Ionen-Batteriesystemtechnik. Das Unternehmen besitzt 100% der deutschen LION Smart GmbH, einem Entwickler von Akkus und Batteriemanagementsystemen. Die LION Smart GmbH ist zu 30% an der TÜV SÜD Battery Testing GmbH beteiligt, einem erfolgreichen Joint Venture mit der TÜV SÜD AG.

