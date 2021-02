DGAP-Adhoc: LION E-Mobility AG: LION Smart erhält weiteren Entwicklungsauftrag für Batterieintegration (deutsch)

LION E-Mobility AG: LION Smart erhält weiteren Entwicklungsauftrag für Batterieintegration

04.02.2021 / 08:01 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

LION Smart erhält weiteren Entwicklungsauftrag für Batterieintegration

Zug, 04. Februar 2021 - Die LION Smart GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der LION E-Mobility AG und Entwickler von elektrischen Energiespeichern und Lithium-Ionen-Batteriesystemtechnik, hat einen weiteren Entwicklungsauftrag für Batterieintegration erhalten. Der Auftraggeber ist ein in den USA ansässiger weltweit führender Komponentenhersteller für die Nutzfahrzeugindustrie; über den Kundennamen wurde Stillschweigen vereinbart.

Der Auftrag umfasst Ingenieur- und Integrationsdienstleistungen in den Bereichen mechanische und elektrische Anpassung, Software sowie die Integration von Batteriepacks in Anwendungen des Kunden. Zum Einsatz kommen hier die erprobte, sichere und zuverlässige 400V-Anwendung auf Basis von BMW-i3-Batterien. Die Batteriepacks und die zugehörigen Komponenten der 400V-Anwendung werden so konzipiert, dass sie in Sachen Energiekapazität für unterschiedliche Anwendungsszenarien und Fahrzeugtypen konfiguriert werden können.

Der Auftrag hat ein Volumen im mittleren sechsstelligen Euro-Bereich und soll planmäßig im Q2/2021 fertiggestellt werden. Nach erfolgreichem Abschluss des Entwicklungsauftrags werden beide Parteien die weitere Zusammenarbeit besprechen, die auch eine Lieferung von Batteriepacks in Serie beinhalten soll.

'Beim Einsatz von kundenspezifischen Batteriesystemen im Heavy-Duty-Bereich zählt vor allem Zuverlässigkeit und Robustheit', sagt Thomas Hetmann, CEO von LION Smart. 'Wir haben mittlerweile umfangreiche Erfahrungen in vergleichbaren Entwicklungsprojekten und freuen uns sehr über diesen Auftrag. Diese Entwicklungsaufträge mit der Option für ein späteres Seriengeschäft sind Beleg für die Skalierbarkeit unseres Geschäftsbereichs.

Über LION E-Mobility AG Die LION E-Mobility AG ist eine im Jahr 2011 gegründete, börsennotierte Schweizer Holding mit aussichtsreichen strategischen Investments im E-Mobility Sektor, insbesondere im Bereich elektrische Energiespeicher und Lithium-Ionen-Batteriesystemtechnik. Das Unternehmen besitzt 100% der deutschen LION Smart GmbH, einem Entwickler von Batteriepacks und Batterie-Management-Systemen. Die LION Smart GmbH hält zudem einen 30% Anteil an der TÜV SÜD Battery Testing GmbH, einem Joint Venture mit der TÜV SÜD AG.

Über die LION Smart GmbH Die LION Smart GmbH ist ein innovativer Entwicklungsdienstleister für Original Equipment Manufacturer (OEM) und Zulieferbetriebe der Automobilindustrie sowie anderer Industriezweige. Das Unternehmen betreibt Prüfstände und Prüflabors für elektrische Speicher zusammen mit der TÜV SÜD AG in Form eines gemeinsamen Unternehmens (TÜV SÜD Battery Testing GmbH). Als qualitativ hochwertiger Ingenieurdienstleister bietet die LION Smart GmbH auch Beratung in der Lithium-Ionen Speichertechnologie an und unterhält ein eigenes Forschungs- und Entwicklungsprogramm in diesem Bereich. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei der Integration in das jeweilige Fahrzeugkonzept und arbeitet eng mit Forschungseinrichtungen und Universitäten zusammen.

