24.03.2021 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die LLB-Gruppe verstärkt mit der Transaktion das Private-Banking-Geschäft der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (LLB Österreich). Der im Rahmen der Vereinbarung relevante Kundenstamm der Zweigniederlassung Österreich der Credit Suisse (Luxembourg) S.A. setzt sich primär aus wohlhabenden österreichischen Privatkunden zusammen.

Die Transaktion zur Vermittlung von Private-Banking-Kunden erfolgt in Form eines Referral-Deals: Die Credit Suisse hat sich entschieden, ihren österreichischen Kunden aus dem High-Net-Worth-Segment die LLB Österreich als zukünftige Bankpartnerin zu empfehlen. Die Vermittlungsvereinbarung steht im Zeichen der Wachstumsambitionen der LLB Österreich, die 2021 auch ihre Kundenbetreuungsteams weiter ausbauen wird. Das Vermittlungspotenzial beläuft sich voraussichtlich auf etwa EUR 1 Mia. verwaltetes Kundenvermögen.

Kunden profitieren von hervorragenden Dienstleistungen und hoher Bonität Gabriel Brenna, CEO der LLB-Gruppe und Aufsichtsratsvorsitzender der LLB Österreich, erklärt: "Nach der Akquisition der Semper Constantia Privatbank AG vor drei Jahren unternehmen wir einen weiteren Schritt für akquisitorisches Wachstum in Österreich und unterstreichen damit die strategische Bedeutung des österreichischen Marktes für die LLB-Gruppe. Die angesprochenen Kunden profitieren von den hervorragenden Dienstleistungen der LLB Österreich und der hohen Bonität der LLB-Gruppe."

Robert Löw, CEO der LLB Österreich, ergänzt: "Mit unserer mehrfach ausgezeichneten Vermögensverwaltung, unserer Expertise in den Bereichen Immobilien, Family Services und Private Equity sowie mit dem Fonds Powerhouse der LLB-Gruppe erhalten unsere Kunden ein einzigartiges Angebot an Anlagekompetenz und massgeschneiderter Beratung. Wir freuen uns sehr, unsere neuen Kunden willkommen zu heissen und von uns zu überzeugen."

Mit einem betreuten Vermögen von über EUR 25 Mia. und rund 240 Mitarbeitenden ist die LLB Österreich zur führenden Vermögensverwaltungsbank in Österreich gewachsen. Das diversifizierte Geschäftsmodell der Bank fusst auf den drei soliden Standbeinen Vermögensverwaltung und Beratung, Depotbank und Investmentfonds sowie Immobilien. Das renommierte Fachmagazin "Börsianer" hat im Dezember 2020 die LLB Österreich zur "Besten Privatbank Österreichs" gekürt.

Die aktuelle Transaktion erfolgt vorbehaltlich der Genehmigung durch die Bundeswettbewerbsbehörde. Über den Vermittlungspreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Wichtige Termine:

* Freitag, 7. Mai 2021, 29. ordentliche Generalversammlung (coronabedingt ohne physische Teilnahme der Aktionäre)

* Dienstag, 11. Mai 2021, Ex-Datum der Dividende

* Freitag, 14. Mai 2021, Ausschüttung der Dividende

* Dienstag, 24. August 2021, Präsentation Halbjahresergebnis 2021

Kurzporträt

Die Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) ist das traditionsreichste Finanzinstitut im Fürstentum Liechtenstein. Mehrheitsaktionär ist das Land Liechtenstein. Die Aktien sind an der SIX kotiert (Symbol: LLBN). Die LLB-Gruppe bietet ihren Kunden umfassende Dienstleistungen im Wealth Management an: als Universalbank, im Private Banking, Asset Management sowie bei Fund Services. Mit 1'064 Mitarbeitenden (in Vollzeitstellen) ist sie in Liechtenstein, in der Schweiz, in Österreich und den Vereinigten Arabischen Emiraten (Abu Dhabi und Dubai) präsent. Per 31. Dezember 2020 lag das Geschäftsvolumen der LLB-Gruppe bei CHF 92.9 Mia.

