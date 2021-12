DGAP-Adhoc: LPKF passt Gesamtjahresprognose 2021 aufgrund von stichtagsbedingten Umsatzverschiebungen an (deutsch)

LPKF passt Gesamtjahresprognose 2021 aufgrund von stichtagsbedingten Umsatzverschiebungen an

Garbsen, 17.12.2021 - Die LPKF Laser & Electronics AG hat heute in einem Statusmeeting beschlossen, die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2021 anzupassen.

Aufgrund einer Projektverzögerung bei einem Kunden in China sowie anhaltenden Engpässen in der globalen Logistik wird das Unternehmen versandfertige Solarsysteme im Wert von bis zu 11 Mio. EUR und andere Systeme im Wert von ca. 6 Mio. EUR nicht planmäßig vor Geschäftsjahresende ausliefern können. Daher werden diese Bestellungen voraussichtlich im ersten Quartal 2022 umsatzwirksam. Im dritten Quartal 2021 hatte das Unternehmen eine ähnliche Verschiebung von Solar-Projekten gemeldet, die dann im vierten Quartal in vollem Umfang ausgeliefert wurden. Die akuten Verzögerungen konnte das Unternehmen trotz weitgehender, frühzeitig getroffener Vorkehrungen nicht beeinflussen.

Auf dieser Basis erwartet das Unternehmen nun für das Gesamtjahr 2021 einen Umsatz von 92 - 102 Mio. EUR (bisher ca. 110 Mio. EUR) und ein EBIT von -2 Mio. bis +6 Mio. EUR (bisher EBIT-Marge von ca. 10 %), wobei LPKF weiterhin in seine Wachstumstechnologien, insbesondere LIDE (Laser Induced Deep Etching) und Arralyze investiert.

Die Auftragssituation des LPKF-Konzerns entwickelt sich weiterhin positiv und bietet eine gute Basis für die Geschäftsentwicklung im Jahr 2022. Der mittelfristige Ausblick bleibt unberührt.

Erläuterung der Kennzahlen:

EBIT: Ergebnis vor Zinsen und Steuern EBIT-Marge: Ergebnis vor Zinsen und Steuern / Umsatz x 100

