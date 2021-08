DGAP-Adhoc: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: Veränderung der Aktionärsstruktur (deutsch)

Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: Veränderung der Aktionärsstruktur

AD-HOC MELDUNG gemäß Art. 17 MAR

LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG - Wertpapier-Kenn-Nr. 519 990 -

Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG: Veränderung der Aktionärsstruktur

München, 16.08.2021 - Die LUDWIG BECK AG wurde heute darüber informiert, dass unter anderem 100 % der Geschäftsanteile an der mittelbar von Herrn Hans Rudolf Wöhrl gehaltenen Hans Rudolf Wöhrl Verwaltungs GmbH, Reichenschwand, an den Vorstandsvorsitzenden der LUDWIG BECK AG, Herrn Christian Greiner, dessen Vater Herr Hans Rudolf Wöhrl ist, übertragen wurden. Die entsprechenden Verträge wurden heute geschlossen. Die Hans Rudolf Wöhrl Verwaltungs GmbH hält rund 25,7 % der Aktien an der LUDWIG BECK AG.

Die LUDWIG BECK AG begrüßt es, dass der Vorstandsvorsitzende künftig in erheblichem Umfang an LUDWIG BECK beteiligt sein wird und damit zu einer auch weiterhin stabilen Aktionärsstruktur beiträgt.

Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG
Marienplatz 11
80331 München
Deutschland

ISIN: DE0005199905

WKN: 519990 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1226708

