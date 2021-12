DGAP-Adhoc: Luzerner Kantonalbank plant Kapitalerhöhung (Ad-hoc-Mitteilung) (deutsch)

Luzerner Kantonalbank plant Kapitalerhöhung (Ad-hoc-Mitteilung)

^ EQS-Ad-hoc: Luzerner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Luzerner Kantonalbank plant Kapitalerhöhung (Ad-hoc-Mitteilung)

16.12.2021 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Luzern, 16. Dezember 2021 - Die Luzerner Kantonalbank AG (LUKB) plant zur weiteren Stärkung ihrer Eigenmittelbasis eine Kapitalerhöhung. Die LUKB will damit das Fundament für die weitere erfolgreiche Entwicklung ihres Geschäftsmodells legen und gleichzeitig ihre langfristige Handlungsfreiheit bei steigenden Eigenmittelanforderungen sichern.

Die Luzerner Kantonalbank hat in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich gearbeitet und will ihr Geschäftsmodell in Zukunft positiv weiterentwickeln. Dazu LUKB-CEO Daniel Salzmann: «Die geplante Kapitalerhöhung wird dazu beitragen, dass die LUKB die Bedürfnisse ihrer Kundinnen und Kunden auch in Zukunft optimal abdecken und nachhaltiges Wachstum erzielen kann. Damit legen wir die Basis, dass die strategischen Gewinnziele für die Strategieperiode 2021 bis 2025 erhöht werden können.»

Steigende Eigenmittelanforderungen zu erwarten In den vergangenen Jahren wurden die Eigenmittelvorschriften für Banken verschärft. Aktuell sind ebenfalls verschiedene regulatorische Initiativen pendent (u.a. auf Stufe BIZ), welche die Eigenmittelanforderungen für Banken in Zukunft beeinflussen werden. Die Höhe und das Inkrafttreten dieser Anforderungen sind zurzeit noch nicht bekannt. Mit der geplanten Kapitalerhöhung will die LUKB ihre langfristige Handlungsfreiheit auch vor diesem Hintergrund sicherstellen.

Eigenkapitalerhöhung von maximal 500 Millionen Franken Der Kanton Luzern als Mehrheitsaktionär der LUKB will die ihm bei der Kapitalerhöhung zustehenden Bezugsrechte vollständig ausüben. Damit wird der Anteil des Kantons Luzern an der LUKB auch nach der Kapitalerhöhung unverändert bei 61.5 Prozent liegen. Die geplante Erhöhung des Eigenkapitals wird gesamthaft maximal rund 500 Millionen Franken betragen.

Gemäss aktueller Planung werden die dazu notwendigen Beschlüsse an der Generalversammlung der Luzerner Kantonalbank AG vom 17. April 2023 traktandiert.

Terminfenster für telefonische Rückfragen bei Daniel Salzmann, CEO LUKB Donnerstag, 16. Dezember 2021, von 07.30 bis 09.00 Uhr und von 15.30 bis 16.30 Uhr (Kontakt via Medienstelle LUKB, siehe unten)

Kontaktperson Dr. Daniel von Arx, Leiter Kommunikation und Mediensprecher Luzerner Kantonalbank AG, Pilatusstrasse 12, 6003 Luzern Telefon direkt +41 41 206 30 30, kommunikation@lukb.ch lukb.ch, twitter.com/LuzernerKB

Luzerner Kantonalbank AG - führend, persönlich, solide und typisch Lozärn Die 1850 gegründete Luzerner Kantonalbank AG (LUKB) ist mit rund 1'000 Mitarbeitenden die führende Bank im Kanton Luzern. Sie betreibt insgesamt 24 Geschäftsstellen und gehört zu den grössten Schweizer Kantonalbanken. Zu ihren Kerngeschäftsfeldern gehören die Immobilien- und Unternehmensfinanzierung, die Vorsorge sowie die Vermögensberatung und -verwaltung. Kundennähe und Leistungsstärke zeichnen die LUKB aus und machen sie für Kunden, Mitarbeitende, Aktionäre und die Region zur Bank erster Wahl.

Zum Konzern LUKB gehören die LUKB Expert Fondsleitung AG, die LUKB Wachstumskapital AG und die Gewerbe Finanz Luzern AG. Die LUKB ist seit 2001 als Aktiengesellschaft ausgestaltet, ihre Aktien sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. 38.5 % des Aktienkapitals sind breit im Publikum gestreut, 61.5 % befinden sich im Besitz des Kantons Luzern. Die LUKB verfügt über Staatsgarantie und ein langfristiges Rating AA von Standard & Poor's (kurzfristiges Rating A-1+).

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Luzerner Kantonalbank AG Pilatusstrasse 12 6003 Luzern Schweiz Telefon: +41844822811 E-Mail: info@lukb.ch Internet: www.lukb.ch

ISIN: CH0011693600 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1258500

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1258500 16.12.2021 CET/CEST

°