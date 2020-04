M1 Kliniken AG: Aufsichtsrat stellt Jahresabschluss 2019 fest. Vorschlag des Vorstands zum vollständigen Vortrag des Bilanzgewinns 2019 bestätigt

^ DGAP-Ad-hoc: M1 Kliniken AG / Schlagwort(e): Prognose/Absichtserklärung M1 Kliniken AG: Aufsichtsrat stellt Jahresabschluss 2019 fest. Vorschlag des Vorstands zum vollständigen Vortrag des Bilanzgewinns 2019 bestätigt

21.04.2020 / 17:05 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

M1 Kliniken AG: Aufsichtsrat stellt Jahresabschluss 2019 fest. Vorschlag des Vorstands zum vollständigen Vortrag des Bilanzgewinns 2019 bestätigt.

Berlin, 21.04.2020 - Der Aufsichtsrat der M1 Kliniken AG ( ISIN: DE000A0STSQ8 ) hat in seiner heutigen Bilanzsitzung den vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss und den Konzernabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019 gemäß §§ 171, 172 AktG gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 AktG festgestellt.

Gleichzeitig hat sich der Aufsichtsrat dem Vorschlag des Vorstandes angeschlossen, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2019 in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen. Hierdurch soll die Liquidität des Unternehmens zur Finanzierung des weiteren Wachstums gesichert werden.

Der Geschäftsbericht 2019 der M1 Kliniken AG wird voraussichtlich am 20. Mai 2020 veröffentlicht.

Über die M1 Kliniken AG Die M1 Kliniken AG ist der führende Anbieter schönheitsmedizinischer Gesundheitsdienstleistungen in Deutschland. Im ästhetischen und chirurgischen Bereich bietet die Unternehmensgruppe Produkte und Dienstleistungen mit höchsten Qualitätsstandards an. Unter den Marken "M1 Med Beauty", "M1 Laser" und "M1 Dental" werden derzeit an mehr als 35 Fachzentren schönheitsmedizinische Behandlungen angeboten. Dabei zählt die M1Schlossklinik für plastische und ästhetische Chirurgie in Berlin mit sechs Operationssälen und 35 Betten zu den größten und modernsten Einrichtungen dieser Art in Europa. Seit Ende 2018 treibt M1 die Internationalisierung voran und ist derzeit auch in Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, England und Australien aktiv. Darüber hinaus vermarktet die Gruppe unter den Marken "M1 Select" und "M1 Aesthetics" hochwertige Produkte an Privatkunden sowie Ärzte, Apotheken und Großhändler.

Kontakt: Patrick Brenske, Vorstand Corporate Communications E-Mail: ir@m1-kliniken.de

21.04.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: M1 Kliniken AG Grünauer Straße 5 12557 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 347 47 44 14 Fax: +49 (0)30 347 47 44 17 E-Mail: ir@m1-kliniken.de Internet: https://www.m1-kliniken.de

ISIN: DE000A0STSQ8

WKN: A0STSQ Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1026639

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1026639 21.04.2020 CET/CEST

°