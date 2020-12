MAX Automation SE: Dr. Christian Diekmann nimmt zum 1. Januar 2021 sein Amt als geschäftsführender Direktor und CEO/CFO der MAX Automation SE auf und bleibt Vorsitzender des Verwaltungsrats

Düsseldorf, 30. Dezember 2020 - Dr. Christian Diekmann wird sein Amt als geschäftsführender Direktor mit der Funktion des CEO/CFO der im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierten MAX Automation SE (ISIN DE000A2DA58) am 1. Januar 2021 aufnehmen. Entgegen der am 9. Juni 2020 erfolgten Mitteilung wird er auch nach dem 31. Dezember 2020 Vorsitzender des Verwaltungsrats bleiben. Einen entsprechenden Beschluss hat der Verwaltungsrat der MAX Automation SE in seiner heutigen Sitzung gefasst.

Die MAX Automation SE arbeitet an einer Weiterentwicklung der Strategie und einer damit einhergehenden Governance Struktur, die den sich ändernden operativen Anforderungen entspricht und dabei weiterhin höchsten Ansprüchen genügt. Das Projekt ist bereits weit fortgeschritten. Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt zu gegebener Zeit über die Ergebnisse informieren.

