DGAP-Adhoc: MBH CORPORATION PLC ERWIRBT ASHLEY DAVID TAXIS ZUM AUFBAU EINES NEUEN 'TRANSPORT'-SEGMENTS (deutsch)

17.08.2020 / 08:22 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

MBH CORPORATION PLC ERWIRBT ASHLEY DAVID TAXIS ZUM AUFBAU EINES NEUEN "TRANSPORT"-SEGMENTS

London, 17. August 2020 - Die MBH Corporation plc (MBH), eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, hat 100 % der Driven by Riide Ltd. (operativ tätig als Ashley David Taxis (ADT)), ein Taxiunternehmen mit Sitz in Großbritannien, erworben. Für die 11 Monate zum 30. April 2020 erzielte das Unternehmen geprüfte Umsätze von 3,9 Mio. GBP und ein Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation (EBITDA) von 0,8 Mio. GBP. Mit der Übernahme von Driven by Riide etabliert MBH ein sechstes Geschäftssegment: "Transport" neben den Bereichen Bildung, Baudienstleistungen, Ingenieurdienstleistungen, Gesundheit und Freizeit. Mit dieser Übernahme steigen die Pro-Forma-Umsätze von MBH auf der Grundlage der Ergebnisse des am 31. Dezember 2019 abgeschlossenen Geschäftsjahres auf 85,4 Mio. GBP.

Driven by Riide Ltd. wurde 2002 gegründet und besitzt 150 Fahrzeuge und beschäftigt 600 Fahrer. Die Flotte ist vollständig Cloud-basiert und 70% der Buchungen erfolgen über eine selbstentwickelte Kunden-App.

Der Gesamtkaufpreis für die Übernahme beträgt ca. 3,4 Mio. GBP, wovon der Großteil durch eine börsennotierte Anleihe gemäß des MBH-Anleiheprogramms mit den folgenden Konditionen beglichen wird:

* 5 Jahre Laufzeit, mit einer Kapitalrückzahlung bei Fälligkeit; und

* 5 % Kupon pro Jahr, halbjährlich zahlbar

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über MBH

Die MBH Corporation plc ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse notiert ist. Das Unternehmen erwirbt kleine und mittelgroße Unternehmen aus verschiedenen Regionen und Branchen, die gut etabliert, profitabel und skalierbar sind. Mit ihrer Agglomerationsstrategie ist die MBH Corporation plc in der Lage, durch den konsequenten Erwerb exzellenter Unternehmen, welcher sich positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirkt, einen erheblichen Shareholder Value zu schaffen.

www.mbhcorporation.com

Über Driven by Riide Die Driven by Riide Gruppe ist im Wesentlichen ein Taxidienst mit über 600 Fahrern in der Region East Midlands. Die Gruppe wurde 2002 gegründet.

http://www.adt-taxis.co.uk/

IR- und Pressekontakt: MBH Corporation plc, Charlotte Williams, charlotte@unity-group.com, +44 (0)770 396 3953 Kirchhoff Consult AG, Anika Heske, anika.heske@kirchhoff.de, +49 (0)40 609186 39

