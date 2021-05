DGAP-Adhoc: MBH Corporation PLC ('MBH') gibt die Veräußerung der Parenta Group bekannt. (deutsch)

MBH Corporation PLC ('MBH') gibt die Veräußerung der Parenta Group bekannt.

^ DGAP-Ad-hoc: MBH Corporation Plc / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung MBH Corporation PLC ('MBH') gibt die Veräußerung der Parenta Group bekannt.

26.05.2021 / 09:02 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

MBH Corporation PLC ("MBH") gibt die Veräußerung der Parenta Group bekannt.

London, 26. Mai 2021 - MBH Corporation plc ("MBH") gibt bekannt, dass sie einvernehmlich und vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre und der Aufsichtsbehörden die Parenta Group (Amplify Investments Ltd und deren hundertprozentigen Tochtergesellschaften) veräußern wird.

Die maßgeblichen Stakeholder sind übereingekommen, dass es im gegenwärtigen Interesse beider Parteien ist, sich zu trennen, vor allem aufgrund der anhaltenden globalen wirtschaftlichen Lage. Dementsprechend ist vorgesehen, dass das Management der Parenta Group den Großteil der Aktien, die sie als anfängliche Gegenleistung erhalten haben, zurückgeben wird.

Die Gesamtzahl der Aktien, die an MBH als eigene Aktien zurückzugeben sind, beträgt 10 Mio. Stück. Diese Aktien werden sofort eingezogen, wodurch sich die Gesamtzahl der ausgegebenen MBH-Aktien um 10 Mio. verringern wird.

MBH hat kürzlich sein Finanzergebnis für das Jahr 2020 veröffentlicht und wird im September dieses Jahres das Finanzergebnis für das erste Halbjahr 2021 bekannt geben. Die Veräußerung der Parenta Group wird keinen wesentlichen Einfluss auf das Finanzergebnis von MBH haben.

Dieser Vorschlag, über den auf der Hauptversammlung abgestimmt werden soll, berechtigt MBH, aber verpflichtet das Unternehmen nicht, diese Veräußerung vorzunehmen. Die Transaktion steht außerdem unter dem Vorbehalt der aufsichtsrechtlichen Genehmigung.

IR- und Pressekontakt:

* MBH Corporation plc, Charlotte Williams, charlotte@unity-group.com, +44 (0)770 396 3953

* Perception A, Phil Anderson & Charlie Nelson, phil@perceptiona.com, +44 (0)776 749 1519

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Der Vorstand und die Stakeholder der MBH und Parenta Group nehmen diese Gelegenheit wahr, um die äußerst effektive Art und Weise zu würdigen, in der alle Parteien seit dem Zusammenschluss zusammengearbeitet haben; dies gilt auch für die kooperative Art und Weise, in der sie die vorgeschlagene Veräußerung gemeinsam umsetzen.

Callum Laing, CEO von MBH, erklärte: 'Wir wünschen der Parenta Group und ihrem Team viel Erfolg für die Zukunft und danken ihnen für ihren Beitrag zum Erfolg von MBH. Wir werden natürlich die Tür für einen erneuten Anschluss von Parenta in der Zukunft offen lassen, sollte sich die Ausgangslage ändern.'

Über Parenta Group

Parenta ist ein im Vereinigten Königreich ansässiger Schulungsanbieter im Bereich der Kinderbetreuung, der Ausbildungsplätze für den Karriereeinstieg anbietet und denjenigen, die bereits in der Kinderbetreuung tätig sind, hilft, ihre Karriere bis zur Führungsebene weiterzuentwickeln. Parenta bietet auch Software-Management-Lösungen für die Kinderbetreuung an.

Parenta Group ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Amplify Investments Limited ('Amplify'). Zu den hundertprozentigen Tochtergesellschaften von Amplify gehören:

* Smart Allick Limited

* Parenta Holdings Ltd

* Parenta Group Limited

* Parenta Limited

* Parenta Training Limited

* Parenta Financial Services Limited

Über MBH Corporation Plc

Die MBH Corporation plc ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse (M8H) sowie außerbörslich (MBHCF) notiert ist. Das Unternehmen erwirbt kleine und mittelgroße Unternehmen aus verschiedenen Regionen und Branchen, die gut etabliert, profitabel und skalierbar sind. Mit ihrer Agglomerationsstrategie ist die MBH Corporation plc in der Lage, durch den konsequenten Erwerb exzellenter Unternehmen, welcher sich positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirkt, einen erheblichen Shareholder Value zu schaffen. www.mbhcorporation.com

26.05.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: MBH Corporation Plc Studio 7-9, Royal Patriotic Victoria Building, Joh SW18 3SX London Großbritannien E-Mail: info@mbhcorporation.com Internet: https://www.mbhcorporation.com/

ISIN: GB00BF1GH114

WKN: A2JDGJ Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt EQS News ID: 1200550

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1200550 26.05.2021 CET/CEST

°