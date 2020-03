DGAP-Adhoc: MBH Corporation reagiert auf die weltweite COVID-19-Situation (deutsch)

MBH Corporation reagiert auf die weltweite COVID-19-Situation

London, 30. März 2020 - Als Folge der weltweiten COVID-19-Situation gibt die MBH Corporation plc ("MBH") mit Sitz in Großbritannien bekannt, dass sie keine Prognose für die Geschäftsentwicklung im Jahr 2020 veröffentlichen wird. Die MBH wird ihren Geschäftsbericht 2019 wie geplant am 30. April 2020 veröffentlichen und im weiteren Verlauf des Jahres einen Ausblick, wenn die Situation und ihre Auswirkungen klarer werden.

Aufgrund von Ereignissen im Zusammenhang mit COVID-19, die sich der Kontrolle von MBH entziehen, müssen die Prognosen für die relevanten Industriesektoren innerhalb der MBH-Gruppe (Baudienstleistungen, Bildung, Ingenieurdienstleistungen, Gesundheit und Freizeit) für das laufende Geschäftsjahr revidiert werden.

Aufgrund der sich weltweit entwickelnden Situation und des unbekannten Zeitrahmens, in dem dies Auswirkungen haben könnte, setzt die MBH Corporation plc ihre Prognose für 2020 aus und räumt ein, dass die Ergebnisse für 2020 wahrscheinlich wesentlich von den Markterwartungen abweichen werden. Wie bei vielen Unternehmen, die von der COVID-19-Situation betroffen sind, werden für das laufende Geschäftsjahr negative Auswirkungen auf die Umsatz- und Ertragssituation der MBH-Gruppe erwartet.

Die Unternehmen innerhalb MBH nutzen, wenn angebracht, die finanziellen Unterstützungsprogramme der Regierung und haben einen "COVID-19-Ausschuss" gebildet, um die Aktivitäten und bewährten Maßnahmen innerhalb der Gruppe zu koordinieren. Die Akquisitionsstrategie von MBH bleibt weiterhin im Fokus des Wachstumsplans für 2020, wobei die jüngste Akquisition von Robinsons Caravans am 16. März 2020 veröffentlicht wurde.

Über MBH

Die MBH Corporation plc ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse notiert ist. Das Unternehmen erwirbt kleine und mittelgroße Unternehmen aus verschiedenen Regionen und Branchen, die gut etabliert, profitabel und skalierbar sind. Mit ihrer Agglomerationsstrategie ist die MBH Corporation plc in der Lage, durch den konsequenten Erwerb exzellenter Unternehmen, welcher sich positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirkt, einen erheblichen Shareholder Value zu schaffen.

