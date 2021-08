Media and Games Invest veröffentlicht Halbjahresabschluss 2021: Starkes organisches Wachstum von 36% in Q2'21; Steigerung adj. EBITDA um 127%; Refinanzierung deutscher Anleihe i.H.v. EUR 25 Mio. geplant

* Mit starkem organischen Umsatzwachstum von 36% in Q2'21 (im Vergleich zu Q2'20) übertrifft MGI die bereits starken, Lockdown-bedingten Vorjahreszahlen deutlich und bestätigt den positiven Gesamttrend

* Das bereinigte EBITDA steigt deutlich um 127% auf 28,7 Mio. EUR in Q2'21 auf Basis von Synergien und Skaleneffekten in Kombination mit weiteren Kosteneinsparungen aufgrund der Integration akquirierter Unternehmen

* Prognose für GJ 2021 inkl. Smaato: Umsatz von 234 Mio. EUR - 254 Mio. EUR (67% - 81%) und bereinigtes EBITDA von 65 Mio. EUR - 70 Mio. EUR (123% - 141%)

* Refinanzierung der deutschen unbesicherten Anleihe von 25 Mio. EUR durch die Aufstockung der besicherten Anleihe von bis zu 80 Mio. EUR geplant. Die weiteren bis zu 55 Mio. EUR sollen für Investitionen in M&A und organisches Wachstum genutzt werden.

August 18, 2021 - Media und Games Invest SE ("MGI" oder das "Unternehmen",

ISIN: MT0000580101 ; Ticker M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market und Scale Segment Frankfurt Stock Exchange) veröffentlicht ihren Halbjahresabschluss 2021 und zeigt ein starkes organisches Umsatzwachstum von 37% sowie 56% M&A-getriebenes Umsatzwachstum für H1'21 im Vergleich zu H1'20, was zu einem Gesamtumsatz von 109 Mio. EUR und einem Gesamtwachstum von 93% im ersten Halbjahr 2021 führt. Auch die Profitabilität hat sich im ersten Halbjahr 2021 mehr als verdoppelt: Das bereinigte EBITDA (+127%) und das bereinigte EBIT (+168%) sind dabei stärker als der Umsatz gewachsen. Die finanzielle Performance im ersten Halbjahr 2021 bestätigt den positiven Gesamttrend. Dabei hat sich MGI erheblich besser entwickelt als der Gesamtmarkt, der im ersten Halbjahr 2020 und besonders im zweiten Quartal 2020 vom pandemiebedingten Lockdown profitiert hat. Aufgrund der starken finanziellen Performance hat MGI in den vergangenen Monaten sinkende Kapitalkosten verzeichnet. Deshalb plant das Unternehmen seine deutsche unbesicherte Anleihe ( ISIN: DE000A2R4KF3 ) mit einem Volumen von 25 Mio. EUR und einem Zinssatz von 7% zu einem Preis von 103% des Nominalwertes im Oktober 2021 zurückzuzahlen (wie in den Anleihebedingungen festgelegt). Vor diesem Hintergrund hat MGI Pareto Securities beauftragt, eine mögliche Erhöhung des Volumens ihrer besicherten Anleihe ( ISIN: SE0015194527 ) von bis zu 80 Mio. EUR zu prüfen. Die nach Tilgung der unbesicherten deutschen Anleihe zur Verfügung stehenden zusätzlichen Mittel in Höhe von bis zu 55 Mio. EUR sollen für weitere Investitionen in M&A und organisches Wachstum genutzt werden.

HIGHLIGHTS Q2 2021

* Die Umsatzerlöse erreichten 57,1 Mio. EUR (Q2'20: 30,0 Mio. EUR): Ein Anstieg von 90%, wovon 36% von organischem Wachstum beigetragen wurden.

* Das bereinigte EBITDA1 stieg um 127% auf 15,3 Mio. EUR (Q2'20: 6,7 Mio. EUR).

* Das bereinigte EBIT2 legte um 164% auf 11,1 Mio. EUR (Q2'20: 4,2 Mio. EUR) zu.

* Der Gewinn pro Aktie belief sich auf EUR 0,02 (Q2'20: EUR 0,01). Der Gewinn pro Aktie bereinigt um Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen belief sich auf EUR 0.04 (Q2'20: EUR unverwässert: 0,02, verwässert: 0,01).

HIGHLIGHTS H1 2021

* Die Umsatzerlöse erreichten 109,0 Mio. EUR (H1'20: 56,6 Mio. EUR): Ein Anstieg von 93%, wovon 37% von organischem Wachstum beigetragen wurden.

* Das bereinigte EBITDA stieg um 127% auf 28,7 Mio. EUR (H1'20: 12,7 Mio. EUR) an.

* Das bereinigte EBIT legte um 168% auf 20,4 Mio. EUR (H1'20: 7,6 Mio. EUR) zu.

* Die Nettoverschuldung3 belief sich per 30. Juni 2021 auf 44,1 Mio. EUR (31. Dezember 2020: 61,6 Mio. EUR).

* Der Verschuldungsgrad4 lag zum 30. Juni 2020 mit 1.0 (31. Dezember 2020: 2,1) unter dem Zielkorridor von 2-3x EBITDA.

* Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalenten beliefen sich per 30. Juni 2020 auf 246,1 Mio. EUR (31. Dezember 2020: 46,3 Mio. EUR) aufgrund der Kapitalerhöhung sowie der Aufstockung der Anleihe in H1 2021.

AUSGEWÄHLTE KENNZAHLEN, MGI GROUP

In Mio. EUR Q2 2021 Q2 2020 H1 2021 H1 2020 FY 2020 Umsatzerlöse 57,1 30,0 109,0 56,6 140,2 YoY Umsatzwachstum 90% 97% 93% 98% 67% EBITDA5 14,5 6,3 26,6 11,6 26,5 EBITDA Marge6 25% 21% 24% 21% 19% Bereinigtes EBITDA 15,3 6,7 28,7 12,7 29,1 Bereinigte EBITDA Marge 27% 22% 26% 22% 21% Bereinigtes EBIT 11,1 4,2 20,4 7,6 17,5 Bereinigte EBIT Marge7 19% 14% 19% 13% 12% Nettoerlös 3,4 0,4 5,6 0,5 2,7 AUSGEWÄHLTE KENNZAHLEN, MGI SEGMENTS

MGI Games Segment

In Mio. EUR Q2 2021 Q2 2020 H1 2021 H1 2020 FY 2020 Umsatzerlöse 28,0 18,8 55,4 32,7 75,2 YoY Umsatzwachstum 49% - 69% - 74% EBITDA 10,2 5,3 19,6 9,8 21,4 EBITDA Marge 36% 28% 35% 30% 29% Bereinigtes EBITDA 10,6 5,5 21,4 10,5 23,2 Bereinigte EBITDA Marge 38% 29% 39% 32% 31%

MGI Media Segment

In Mio. EUR Q2 2021 Q2 2020 H1 2021 H1 2020 FY 2020 Umsatzerlöse 29,1 11,2 53,6 23,8 65,0 YoY Umsatzwachstum 159% - 125% - 59% EBITDA 4,4 1,0 7,0 1,8 5,1 EBITDA Marge 15% 9% 13% 8% 8% Bereinigtes EBITDA 4,7 1,2 7,3 2,1 6,0 Bereinigte EBITDA Marge 16% 11% 14% 9% 9% Der Halbjahresabschluss 2021 kann auf der Website des Unternehmens unter www.mgi-se.com im Bereich "Investor Relations" abgerufen werden.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

REMCO WESTERMANN, CEO:

'Wir freuen uns ein weiteres starkes Quartal, welches besonders von Umsatzsynergien und organischem Wachstum in unseren beiden Segmenten, Media und Games, getrieben wurde, zu verkünden. In Q2 2021 sind die Umsätze der MGI Gruppe um 90% auf 57 Mio. EUR (Q2'20: 30 Mio. EUR) gestiegen. Das organische Wachstum von 36% war außergewöhnlich und deutlich über unserer Planung, besonders wenn man bedenkt, dass das zweite Quartal letztes Jahr bereits auffallend starke Zahlen aufgrund der Effekte der Covid-Pandemie verzeichnen konnte. Aufgrund der starken Performance von KingsIsle in Kombination mit den realisierten Skaleneffekten ist das bereinigte EBITDA sogar noch stärker als der Umsatz gewachsen und stieg um 127% auf 15 Mio. EUR (Q2'20: 7 Mio. EUR). Die realisierten Skaleneffekte haben sich besonders im Mediensegment im Umsatzwachstum und der Realisierung von Synergien gezeigt und führten für das zweite Quartal zu einer bereinigten EBITDA-Marge von 16% (Q2'20: 11%). Während wir uns freuen, dass wir dieses außergewöhnliche Wachstum erreichen konnten, waren auch unsere Kapitalmarktaktivitäten in Q2 2021 erfolgreich. Wir haben mehr als 270 Mio. EUR in Eigen- und Fremdkapital von namenhaften institutionellen Investoren aufnehmen können, was es uns erlaubt unsere M&A Pipeline umzusetzen und unseren Weg mit starkem M&A-getriebenem sowie organischem Wachstum weiterzugehen.', sagt Remco Westermann, CEO & Vorstandsvorsitzender von Media and Games Invest SE.

ANMERKUNGEN - ALLE KPI'S SIND GEMÄSS DEM LETZTEN FINANZBERICHT (Q2'21) VON MGI DEFINIERT Anmerkung (1) Bereinigtes EBITDA: Bereinigtes EBITDA ohne einmalige Kosten. Die Bereinigungen des EBITDAs beliefen sich auf 2,1 Mio. EUR in H1'21 (H1'20: 1.1 Mio. EUR) und sind für einmalige M&A Kosten (Anwaltskosten & Beratung) sowie das ESOP Programm erfolgt. Anmerkung (2) Bereinigtes EBIT: Ergebnis vor Zinsen und Steuern ohne Einmalkosten und PPA-Abschreibungen. Für die Bereinigung bitte Anmerkung 1 beachten. Anmerkung (3) Nettoverschuldung: Verzinsliche Finanzschulden ohne Gesellschafterdarlehen und Darlehen an nahestehende Personen abzüglich liquider Mittel. Anmerkung (4) Verschuldungsgrad: Verzinsliche Nettoverschuldung dividiert durch das bereinigte EBITDA der letzten 12 Monate Anmerkung (5) EBITDA: Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen. Anmerkung (6) EBITDA Marge: EBITDA geteilt durch Umsatzerlöse Anmerkung (7) Bereinigte EBIT Marge: Bereinigtes EBIT geteilt durch Umsatzerlöse

KONFERENZCALL FÜR INVESTOREN, ANALYSTEN UND MEDIEN

Datum Donnerstag, 19. August 2021, 10.30 Uhr CEST

Weblink https://tv.streamfabriken.com/mgi-cmd-2021

Teilnehmer Einwahldaten (Teilnehmer benötigen einen Pincode)

DE: +4969222239167

SE: +46850558354

UK: +443333009030

US: +1 6319131422

Teilnehmer Pincode

PIN: 21012820#

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Remco Westermann Chairman of the Board und CEO +356-203 301 64 board@mgi-se.com

Sören Barz Leiter Investor Relations +49 170 376 9571 soeren.barz@mgi-se.com, investors@mgi-se.com www.mgi-se.com

Jenny Rosberg, ROPA, IR contact Stockholm Phone: +46707472741 Mail: Jenny.rosberg@ropa.se

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop, edicto GmbH, IR contact Frankfurt Phone: +49 69 9055 05 51 Mail: mgi@edicto.de

Über Media and Games Invest SE

Media and Games Invest SE ist ein digitales integriertes Spiele- und Medienunternehmen mit Schwerpunkt in Europa und Nordamerika. Das Unternehmen kombiniert organisches Wachstum mit wertsteigernden, synergetischen Akquisitionen und zeigt ein kontinuierliches, starkes und profitables Wachstum mit einem Umsatz-CAGR von 78% (2018- LTM Q2'21). Neben dem starken organischen Wachstum hat die MGI-Gruppe in den vergangenen sechs Jahren mehr als 30 Unternehmen und Vermögenswerte erfolgreich erworben. Die erworbenen Vermögenswerte und Unternehmen werden integriert und unter anderem wird die Cloud-Technologie aktiv genutzt, um Effizienzgewinne und Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Die Aktien des Unternehmens sind an der Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm und im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Das Unternehmen verfügt über eine besicherte Anleihe, die an der Nasdaq Stockholm und am Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist, sowie über eine unbesicherte Anleihe, die am Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist.

