DGAP-Adhoc: Medios AG beschließt Barkapitalerhöhung im Umfang von bis zu 10 % des Grundkapitals (deutsch)

02.12.2021 / 17:40 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

DIE IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER IN SONSTIGE LÄNDER, IN DENEN EINE SOLCHE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE, BESTIMMT.

Berlin, 2. Dezember 2021 - Der Vorstand der Medios AG (die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2021 beschlossen. Danach soll das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von aktuell 20.264.991,00 EUR durch die Ausgabe von bis zu 2.026.499 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien ("Kapitalerhöhungs-Aktien") um bis zu 10 % erhöht werden. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Die Kapitalerhöhungs-Aktien tragen dieselben Rechte wie die bestehenden Aktien unter der ISIN DE000A1MMCC8 und sollen prospektfrei zum Handel am regulierten Markt sowie gleichzeitig zum Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen werden.

Die Kapitalerhöhungs-Aktien sollen ausschließlich institutionellen Investoren im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) zum Erwerb angeboten werden. Der Platzierungspreis und die genaue Anzahl der auszugebenden Kapitalerhöhungs-Aktien werden vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats nach Abschluss des Platzierungsverfahrens festgelegt. Die Gesellschaft hat einer Sperrfrist ("Lock-up") von 180 Tagen mit marktüblichen Ausnahmen zugestimmt.

Der erwartete Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung soll dazu verwendet werden, die Barkomponente für den Erwerb der NewCo Pharma Gruppe zu finanzieren.

Darüber hinaus ist die Gesellschaft fest entschlossen, den Streubesitz kontinuierlich weiter zu erhöhen um eine Wiederaufnahme in den SDax zum nächstmöglichen Zeitpunkt sicherzustellen. Aus diesem Grund können bei signifikanter Nachfrage bis zu 590.000 zusätzliche neue Aktien im Zuge einer Upsize-Option platziert werden (die "Options-Aktien", die Kapitalerhöhungs-Aktien und die Options-Aktien gemeinsam die "Neuen Aktien"). Diese zusätzlichen Aktien sind Teil des Aktienoptionsplans aus dem Jahr 2017, welcher Vorstandsmitgliedern und Führungskräften die Ausübung von Bezugsrechten zu bestimmten und limitieren Zeitfenstern ermöglicht. Die Options-Aktien sollen aus dem Bedingten Kapital 2017 der Gesellschaft geschaffen werden. Im Falle einer Ausübung der potentiellen Upsize-Option haben die optionsausübenden Vorstandsmitglieder sowie eine weitere optionsausübende Führungskraft einer Sperrfrist (Lock-up) von ebenfalls 360 Tagen mit marktüblichen Ausnahmen zugestimmt.

Der erste Handelstag der Neuen Aktien ist voraussichtlich der 8. Dezember 2021. Die Lieferung der Neuen Aktien ist ebenfalls für den 8. Dezember 2021 vorgesehen.

Die Privatplatzierung wird unverzüglich nach Veröffentlichung dieser Mitteilung eingeleitet. Das Orderbuch wird voraussichtlich am 3. Dezember 2021 vor Handelsbeginn schließen, wenngleich sich die Gesellschaft das Recht vorbehält, das Orderbuch zu jeder Zeit früher zu schließen.

Mitteilende Person: Matthias Gärtner, Vorstandsvorsitzender (CEO) der Medios AG

Mitteilende Person: Matthias Gärtner, Vorstandsvorsitzender (CEO) der Medios AG

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG begleitet die Privatplatzierung als Sole Global Coordinator gemeinsam mit Bryan, Garnier & Co. als Lead Bookrunner sowie M.M.Warburg & Co (AG & Co.) KGaA als Further Joint Bookrunner.

Über Medios AG Die Medios AG ist der führende Anbieter von Specialty Pharma Solutions in Deutschland. Als Kompetenzpartner und Experte deckt Medios alle relevanten Aspekte der Versorgungskette in diesem Bereich ab: von der Arzneimittelversorgung bis zur Herstellung patientenindividueller Therapien einschließlich der Verblisterung. Im Mittelpunkt steht die optimale Versorgung der Patienten über spezialisierte Apotheken.

Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen. Die Aktien (ISIN: DE000A1MMCC8) notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard).

Kontakt Claudia Nickolaus Head of Investor & Public Relations Medios AG Heidestraße 9 | 10557 Berlin T +49 30 232 566 800 c.nickolaus@medios.ag www.medios.ag

Sprache: Deutsch Unternehmen: Medios AG Heidestraße 9 10557 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 232 566 - 800 Fax: +49 30 232 566 - 801 E-Mail: ir@medios.ag Internet: www.medios.ag

ISIN: DE000A1MMCC8

WKN: A1MMCC Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf EQS News ID: 1253522

