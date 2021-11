DGAP-Adhoc: Medios erwirbt NewCo Pharma Gruppe (deutsch)

Medios erwirbt NewCo Pharma Gruppe

* Signifikante Stärkung der Marktposition im Bereich der pharmazeutischen Herstellung sowie deutliche Erhöhung der Ergebnismargen erwartet

* Bezahlung mit Barmitteln und Bankkredit sowie neu auszugebenden Aktien aus Sachkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

Berlin, 25. November 2021 - Die Medios AG ("Medios") hat heute eine Vereinbarung über den Erwerb der NewCo Pharma GmbH abgeschlossen. Die NewCo Pharma Gruppe ist ein nationales Netzwerk mit fünf regionalen Herstellbetrieben und Großhandel mit Schwerpunkt in Nord-, West- und Süddeutschland. Sie konzentriert sich auf die Herstellung patientenindividueller Infusionslösungen im Auftrag von spezialisierten Apotheken.

Damit kann Medios die Geschäftsaktivitäten im Segment der patientenindividuellen Therapien im gesamten Bundesgebiet deutlich ausbauen. Der konsolidierte Umsatz der NewCo Pharma Gruppe ist von 2016 bis 2020 von rund 91 Mio. EUR auf rund 153 Mio. EUR gewachsen. Patientenindividuelle Therapien trugen 2020 über 75 % zum Umsatz bei, die EBITDA-Marge der Gruppe lag bei 8,6 %. Für das Geschäftsjahr 2021 erwartet die NewCo Pharma Gruppe einen weiteren Anstieg von Umsatz und Ergebnis. Ziel von Medios ist es, gemeinsam mit der NewCo Pharma Gruppe 2022 einen Umsatz von mehr als 1,5 Mrd. EUR zu erwirtschaften und die Ergebnismargen auf deutlich über 3 % zu steigern. Die Medios-Gruppe beabsichtigt, ihren konkreten Ausblick für das Jahr 2022 im Rahmen der Veröffentlichung der Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 im ersten Quartal 2022 bekannt zu geben.

Der Kaufpreis besteht zum einen aus 924.233 neu auszugebenden Medios-Aktien, die durch eine Sachkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital geschaffen werden und einer gestaffelten Sperrfrist von 12 Monaten (50 %) bzw. 24 Monaten (50 %) unterliegen. Zum anderen wird als Kaufpreis ein Barbetrag in Höhe von vorläufig 85,2 Mio. EUR bezahlt. Der endgültige Barbetrag wird auf Basis einer noch zu erstellenden Stichtagsbilanz ermittelt und kann daher vom vorläufigen Barbetrag abweichen.

Die Umsetzung des Unternehmenserwerbs steht unter üblichen Vollzugsvoraussetzungen, insbesondere unter dem Vorbehalt der Freigabe durch das Bundeskartellamt. Der Vollzug der Transaktion ist für das erste Quartal des Jahres 2022 geplant.

Zur Sicherung der Finanzierung der Barkaufpreiskomponente hat sich Medios eine Kreditlinie über 60 Mio. EUR mit einer kurzen Laufzeit zu marktüblichen Konditionen gesichert.

Medios erwägt jedoch, bei entsprechend guten Marktbedingungen eine alternative Finanzierung aufzunehmen und die Mittel für die Barkaufpreiskomponente gegebenenfalls durch eine kurzfristige Privatplatzierung von neuen Aktien aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu generieren. Medios befindet sich hierzu im Austausch mit Banken.

1 EBITDA ist definiert als Periodenergebnis vor Abzug von Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Das EBITDA pre ist bereinigt um Sonderaufwendungen für Aktienoptionen, M&A-Aktivitäten und Abschreibungen auf den Kundenstamm.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über Medios AG Die Medios AG ist der führende Anbieter von Specialty Pharma Solutions in Deutschland. Als Kompetenzpartner und Experte deckt Medios alle relevanten Aspekte der Versorgungskette in diesem Bereich ab: von der Arzneimittelversorgung bis zur Herstellung patientenindividueller Therapien einschließlich der Verblisterung. Im Mittelpunkt steht die optimale Versorgung der Patienten über spezialisierte Apotheken.

Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen. Die Aktien ( ISIN: DE000A1MMCC8 ) notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard).

