MEDIQON Group AG: NGC Nachfolgekapital GmbH, eine Tochterfirma der MEDIQON Group AG, vereinbart eine Transaktion bezüglich der Tochterfirma vetera GmbH

14.03.2022 / 19:03 CET/CEST

Am heutigen Tage haben die Nordhealth A/S und die NGC Nachfolgekapital GmbH, eine 80%ige Tochterfirma der MEDIQON Group AG, einen Kaufvertrag zur Übernahme der vetera GmbH, einer 80%igen Tochterfirma der NGC Nachfolgekapital GmbH unterzeichnet. Die vetera GmbH wird zukünftig Teil der Gruppe von Praxismanagement-Softwareunternehmen der Nordhealth A/S sein.

Der Kaufpreis wird in einer Mischung aus Barzahlung und Aktien an der Nordhealth A/S geleistet.

Vetera bietet Praxissoftwarelösungen und -dienstleistungen für Tierärzte und -kliniken an und wurde im Juni 2019 von der NGC Nachfolgekapital GmbH erworben.

Mit der Transaktion realisiert die NGC Nachfolgekapital GmbH einen deutlichen Wertzuwachs gegenüber dem in 2019 gezahlten Kaufpreis. Der Effekt auf den von der MEDIQON Group AG ermittelten Basiswert per Ende 2021 beläuft sich auf c. EUR 0,27 je Aktie. Auf den HGB-Einzelabschluss der MEDIQON Group AG als Muttergesellschaft hat die Transaktionen keinen direkten Auswirkungen. Die von der MEDIQON Group AG für den Erwerb bereit gestellten Gesellschafterdarlehen werden mit Vollzug der Transaktion in voller Höhe abgelöst.

Die Transaktion soll, vorbehältlich üblicher vertraglicher Vollzugsbedingungen, im zweiten Quartal 2022 vollzogen werden.

MEDIQON Group AG
Herzog-Adolph-Strasse 2
61462 Königstein im Taunus
Deutschland

