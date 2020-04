DGAP-Adhoc: MEDIQON Group AG: Vorläufige Zahlen zum Jahresabschluss 2019 (deutsch)

MEDIQON Group AG: Vorläufige Zahlen zum Jahresabschluss 2019

^ DGAP-Ad-hoc: MEDIQON Group AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis MEDIQON Group AG: Vorläufige Zahlen zum Jahresabschluss 2019

17.04.2020 / 14:26 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Vorläufige Zahlen der MEDIQON Group AG

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2019 ein vorläufiges Jahresergebnis von 5.007 TEUR und einen vorläufigen Bilanzverlust von 2.955 TEUR verzeichnet. Das vorläufige Eigenkapital der Gesellschaft zum 31.12.2019 betrug 8.186 TEUR.

In diesen Zahlen spiegelt sich die Geschäftsentwicklung der Tochtergesellschaft MEDIQON GmbH wider, über die wir in der ad-hoc Meldung vom 16.10.2019 berichtet hatten. Der Vorstand hat zum 31.12.2019 eine Wertberichtigung in Höhe von 5.072 TEUR auf die an die MEDIQON GmbH vergebenen Darlehen vorgenommen. Die Darlehen an die MEDIQON GmbH werden im Umlaufvermögen der MEDIQON Group AG gehalten und unterliegen somit im Bilanzansatz dem strengen Niederstwertprinzip. Der Vorstand ist dennoch von der Positionierung, den Produkten und dem Team der MEDIQON GmbH überzeugt und erwartet eine mittelfristig positive Entwicklung des Geschäfts.

Bei den weiteren Beteiligungen der MEDIQON Group AG kam es zu einer überwiegend erfreulichen Entwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr. Per 17.04.2020 sind neben der MEDIQON GmbH fünf weitere operative Geschäfte in unterschiedlichen Branchen Teil der MEDIQON Group AG.

Die MEDIQON Group AG plant in den kommenden Tagen den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 festzustellen und auf der Webpage des Unternehmens unter https://www.mediqon-group.de/veroeffentlichungen/jahresabschluesse/ zum Download zur Verfügung zu stellen.

17.04.2020 CET/CEST

MEDIQON Group AG
Herzog-Adolph-Strasse 2
61462 Königstein im Taunus
Deutschland

ISIN: DE0006618309

WKN: 661830 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart EQS News ID: 1024333

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1024333 17.04.2020 CET/CEST

