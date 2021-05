DGAP-Adhoc: Merck KGaA erhöht die Prognose für das Geschäftsjahr 2021 (deutsch)

Merck KGaA erhöht die Prognose für das Geschäftsjahr 2021

Darmstadt, 4. Mai 2021. Basierend auf einer auch für den weiteren Jahresverlauf erwarteten hohen Nachfrage sowie einem sehr starken ersten Quartal 2021 mit netto Umsätzen in Höhe von EUR 4,63 Mrd., einem EBITDA pre1 in Höhe von EUR 1,51 Mrd. sowie EPS pre1 in Höhe von EUR 2,18, hat die Merck KGaA (die "Gesellschaft") ihre Prognose für die Gruppe für das Geschäftsjahr 2021 angehoben. Die Gesellschaft rechnet mit netto Umsätzen von ca. EUR 18,5 - 19,5 Mrd. (bisher "starkes organisches Wachstum"). Ein Wachstum des EBITDA pre1 der Gruppe auf ca. EUR 5,4 - 5,8 Mrd. wird erwartet (bisher "organisch: hohes einstelliges bis niedrig zweistelliges Wachstum"). Mit einem EPS pre1 in Höhe von ca. EUR 7,50 - 8,20 wird gerechnet.

Die Gesellschaft wird ihre Zahlen für das erste Quartal 2021 wie geplant am 12. Mai 2021 veröffentlichen.

1 EBITDA pre und EPS pre sind alternative Leistungskennziffern, die nicht nach internationalen Rechnungsstandards definiert sind. Die Gesellschaft nutzt diese Kennziffern, um eine bessere Vergleichbarkeit des Geschäfts im Verlauf der Zeit und innerhalb der Industrie zu ermöglichen. EBITDA pre ist definiert als das Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern, Abschreibungen und Anpassungen. EPS pre ist definiert als Ergebnis nach Steuern inklusive Anpassungen je theoretisch ausstehender Aktie (vgl. Merck Geschäftsbericht 2020).

Kontakt: Andreas Cezanne, Leiter Corporate Media Relations

Sprache: Deutsch Unternehmen: Merck KGaA Frankfurter Str. 250 64293 Darmstadt Deutschland Telefon: +49 (0)6151 72 - 2702 E-Mail: Andreas.Cezanne@merckgroup.com Internet: https://www.merckgroup.com/de

ISIN: DE0006599905

WKN: 659990 Indizes: DAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, SIX EQS News ID: 1192510

