DGAP-Adhoc: Meyer Burger erweitert Geschäftsleitung um Verantwortliche für Produktion und Supply Chain sowie Vertrieb und Marketing (deutsch)

Meyer Burger erweitert Geschäftsleitung um Verantwortliche für Produktion und Supply Chain sowie Vertrieb und Marketing

^ EQS-Ad-hoc: Meyer Burger Technology AG / Schlagwort(e): Personalie Meyer Burger erweitert Geschäftsleitung um Verantwortliche für Produktion und Supply Chain sowie Vertrieb und Marketing

10.12.2021 / 06:46 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

* Verwaltungsrat der Meyer Burger Technology AG ernennt per 1. Januar 2022 zwei neue Mitglieder der Geschäftsleitung.

* Daniel Menzel wird Chief Operating Officer (COO) und Moritz Borgmann Chief Commercial Officer (CCO).

* Damit ist das Unternehmen operativ gut aufgestellt für weitere Ausbauschritte und einen beschleunigten Wachstumskurs in Europa und den USA.

Die Geschäftsleitung der Meyer Burger Technology AG, bisher bestehend aus den drei Mitgliedern Gunter Erfurt, CEO, Jürgen Schiffer bzw. Nachfolgerin Natalie Benedikt, CFO, und Katja Tavernaro, CSO (Chief Sustainability Officer), wird auf fünf Mitglieder erweitert. Um den operativen Erfordernissen als schnell wachsender Produzent hocheffizienter Solarzellen und Solarmodule zu entsprechen, ernennt der Verwaltungsrat per 1. Januar 2022 Daniel Menzel (Jg. 1979) zum Chief Operating Officer (COO) und Moritz Borgmann (Jg. 1977) zum Chief Commercial Officer (CCO). Mit dem verstärkten Topmanagement-Team trägt Meyer Burger der Bedeutung der verantworteten Bereiche für die Wachstumsstrategie Rechnung.

Daniel Menzel, der seit Mai 2021 bereits sehr erfolgreich als Geschäftsführer der Meyer Burger (Industries) GmbH tätig ist, verantwortet in der Gruppe die Bereiche Produktion, Supply Chain und Einkauf sowie Logistik und Qualitätssicherung künftig als Mitglied der Geschäftsleitung der Muttergesellschaft. Der deutsche Staatsbürger ist diplomierter Betriebswirt und Wirtschaftsjurist. Er verfügt über jahrelange Erfahrung in der Solarindustrie und hat als Geschäftsführer die Transformation eines mittelständischen Betriebs umgesetzt.

Moritz Borgmann ist bereits seit Februar 2021 ebenfalls als Geschäftsführer der Meyer Burger (Industries) GmbH zuständig für den Vertrieb von Solarmodulen, Marketing, Produktmanagement und Geschäftsentwicklung. Der ausgewiesene Solarexperte hat in dieser Funktion unter anderem die neue Vertriebs- und Marketingorganisation aufgebaut und die Marke Meyer Burger als Premium-Endkundenmarke neu aufgestellt. Der promovierte Elektroingenieur (ETH Zürich) und deutsche Staatsbürger war zuerst in der Halbleiterindustrie und danach viele Jahre vor allem in der Solarindustrie als Unternehmensberater tätig.

«In der ausgebauten Geschäftsleitung sind nun alle strategisch relevanten Funktionen vertreten. Der Verwaltungsrat sichert damit die erfolgreiche Transformation des Unternehmens ab und trägt dem künftigen Wachstumskurs Rechnung», sagt Verwaltungsratspräsident Franz Richter. CEO Gunter Erfurt ergänzt: «Ich freue mich sehr über diese Verstärkung der Geschäftsleitung mit zwei Kollegen, die bereits in diesem Jahr entscheidend zum Erfolg der Transformation beigetragen haben. Wir sind nun operativ sehr gut aufgestellt für die weiteren Ausbauschritte und einen beschleunigten Wachstumskurs.»

Kontakte:

Meyer Burger Technology AG Dynamics Group AG Anne Schneider Andreas Durisch Head Corporate Communications Senior Partner M. +49 174 349 17 90 T. +41 43 268 27 47 M. +41 79 358 87 32 [1]anne.schneider@meyerburger.com 1. [1]adu@dynamicsgroup.ch 1. mailto:anne.schneider@meyerburger.com mailto:adu@dynamicsgroup.ch

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Meyer Burger Technology AG Schorenstrasse 39 3645 Gwatt Schweiz Telefon: +41 033 221 28 00 E-Mail: mbtinfo@meyerburger.com Internet: www.meyerburger.com

ISIN: CH0108503795 Valorennummer: A0YJZX Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1256340

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1256340 10.12.2021 CET/CEST

°