24.11.2021 / 17:08 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA: Schädigung der Niehoffs Vaihinger Fruchtsaft GmbH durch gewerbsmäßigen Betrug - erste Schätzung der drohenden steuerlichen Nachteile

Bad Teinach-Zavelstein, 24. November 2021 - Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA ( ISIN DE0006614001 ; DE0006614035):

Sowohl die laufenden Ermittlungen der Behörden als auch die internen Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Vorwurf des gewerbsmäßigen Betruges zu Lasten der Niehoffs Vaihinger Fruchtsaft GmbH lassen erstmals grobe Schätzungen der potentiell aus den Betrugsvorgängen resultierenden Vorsteuernachzahlungen zu.

Den Beschuldigten wird vorgeworfen, die Niehoffs Vaihinger Fruchtsaft GmbH über Jahre hinweg durch falsch deklarierte Rechnungen über tatsächlich nicht oder in geringerem Umfang stattgefundene Transportleistungen geschädigt zu haben.

Es ist möglich, dass der Niehoffs Vaihinger Fruchtsaft GmbH aus den schädigenden Vorgängen auch Nachteile in Form von Steuerrückzahlungen entstehen. Derartige Steuerrückzahlungen dürften nach dem derzeitigen Ermittlungsstand im hohen sechsstelligen Euro-Bereich bis niedrigen einstelligen Millionen-Euro-Bereich liegen.

Public Relations Petra HufferT: +49 (0)6841 105-803E: investor.relations@mineralbrunnen-kgaa.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA Badstraße 41 75385 Bad Teinach-Zavelstein Deutschland Telefon: 07053 - 9262 0 Fax: 07053 - 9262 67 E-Mail: investor.relations@mineralbrunnen-kgaa.de Internet: www.mineralbrunnen-kgaa.de

ISIN: DE0006614001, DE0006614035

