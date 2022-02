DGAP-Adhoc: Mineralbrunnen Überkingen Teinach GmbH & Co. KGaA übertrifft EBITDA-Prognose im Geschäftsjahr 2021 deutlich (deutsch)

Mineralbrunnen Überkingen Teinach GmbH & Co. KGaA übertrifft EBITDA-Prognose im Geschäftsjahr 2021 deutlich

Bad Teinach-Zavelstein, 25. Februar 2022 - Die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA ( ISIN DE0006614001 ; DE0006614035) hat im Geschäftsjahr 2021 auf Basis vorläufiger noch nicht abschließend geprüfter Zahlen auf Konzern-Ebene ein EBITDA von rund 21 Mio. EUR (Vorjahr: 15,1 Mio. EUR) sowie auf Einzelabschluss-Ebene ein EBITDA von rund 7 Mio. EUR (Vorjahr: 2,3 Mio. EUR) erzielt. Damit hat die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA ihren im Rahmen der Berichterstattung zum 30. März 2021 veröffentlichten Jahresausblick auf das Geschäftsjahr 2021 sowohl auf Einzelabschluss- als auch auf Konzern-Ebene deutlich übertroffen. Im Gesamtjahr 2021 hatte die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA ein - im Vergleich zum Geschäftsjahr 2020 - moderat steigendes EBITDA angestrebt, das sie aufgrund einer im Vergleich zum Geschäftsjahr 2020 verbesserten Umsatz- und Rohertragssituation sowie aufgrund erhöhter sonstiger betrieblicher Erträge sowohl auf Einzelabschluss- als auch auf Konzernebene deutlich übertroffen hat.

