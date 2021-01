DGAP-Adhoc: MLP SE: MLP SE erwartet für 2020 Übertreffen der eigenen EBIT Prognose (deutsch)

MLP SE: MLP SE erwartet für 2020 Übertreffen der eigenen EBIT Prognose

Die MLP SE erzielte im vierten Quartal 2020 deutlich höhere performance-abhängige Vergütungen als bislang geplant. Bei einem insgesamt positiven Geschäftsverlauf erwartet die MLP Gruppe daher die eigene EBIT-Prognose (oberes Ende der Bandbreite von 34 bis 42 Mio. Euro) zu übertreffen. Das nunmehr erwartete EBIT kann bis zum Vorliegen konkreterer Zahlen zur Geschäftsentwicklung im vierten Quartal 2020 noch nicht beziffert werden.

Performance-abhängige Vergütungen fallen für die Wertentwicklung von Anlagekonzepten im Vermögensmanagement an und sind zu einem hohen Anteil ergebniswirksam. Der Umsatz-Effekt im vierten Quartal 2020 belief sich auf rund 15,6 Mio. Euro.

MLP hatte mit einer Ad hoc Mitteilung am 27. April 2020 die Prognose eines EBITs in einer Bandbreite von 34 bis 42 Mio. Euro für das Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht. Am 23. Juli 2020 wurde mit einer Ad hoc Mitteilung die eigene Erwartung dahingehend konkretisiert, voraussichtlich das obere Ende dieser Bandbreite zu erreichen.

Die Online-Jahrespresse- und Analystenkonferenz findet planmäßig am 25. Februar 2021 statt.

