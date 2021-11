DGAP-Adhoc: MOBOTIX AG: Französische Wettbewerbsbehörde verhängt Strafe mit Auswirkung auf Ergebnis 2020/21 (deutsch)

MOBOTIX AG: Französische Wettbewerbsbehörde verhängt Strafe mit Auswirkung auf Ergebnis 2020/21

Langmeil 8.11.2021: MOBOTIX gibt bekannt, von der französischen Wettbewerbsaufsicht Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) mit einer Strafe von 644.757 EUR belegt worden zu sein. Die Strafe wurde verhängt für eine über 6 bis 7 Jahre in den Jahren 2011/12 bis 2017/18 bestehende und erhebliche Umsatzanteile von MOBOTIX-Produkten in Frankreich betreffende Praxis der Distribution. Der Vorwurf lautet auf unzulässige Preisabsprachen. Drei involvierten französischen Großhändlern bzw. Distributoren wurde bei gleichem Vorwurf eine Strafe von insgesamt über 750.000 EUR auferlegt.

Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. MOBOTIX beabsichtigt, gegen die Strafe Rechtsmittel einzulegen. Die entsprechende Praxis wurde im Geschäftsjahr 2017/18 geändert und wird heute nicht mehr angewendet.

Für die Strafe inklusive Rechtsberatungskosten werden Rückstellungen in Höhe von 700.000 EUR im Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020/21 zum 30. September 2021 gebildet. Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2020/21 wird somit in Höhe von 700.000 EUR einmalig belastet. Die am 13. Oktober 2021 abgegebene Prognose das Geschäftsjahr 2020/21 mit einem EBIT von 1 Mio. EUR abzuschließen ist daher nicht mehr haltbar. Das EBIT wird daher rund 300.000 EUR für das Geschäftsjahr 2020/21 betragen. Die Jahresabschlussprüfung wird voraussichtlich am 24. November 2021 abgeschlossen sein.

Klaus Kiener, CFO, +49 6302 9816-3003, klaus.kiener@mobotix.com Rüdiger Rentsch, Investor Relations Manager, +49 6302 9816-3203, ruediger.rentsch@mobotix.com

