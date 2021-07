DGAP-Adhoc: MOREH verkauft Immobilie in Bad Nenndorf deutlich über Buchwert und hebt stille Reserven (deutsch)

MOREH verkauft Immobilie in Bad Nenndorf deutlich über Buchwert und hebt stille Reserven

MOREH verkauft Immobilie in Bad Nenndorf deutlich über Buchwert und hebt stille Reserven

Saarbrücken, 22. Juli 2021: Die M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG (MOREH, Unternehmensanleihe ISIN DE000A2YNRD5 ) hat aus ihrem Immobilienbestand das Objekt in Bad Nenndorf für 4,845 Mio. Euro verkauft. Der Verkaufspreis liegt deutlich über dem Buchwert von rund 3,1 Mio. Euro zum 31.12.2020. Damit hat MOREH stille Reserven gehoben und den Wert des Bestandportfolios von jetzt noch sechs Objekten aufgezeigt.

Bei der Immobilie in Bad Nenndorf bei Hannover handelt es sich um ein Wohn- und Geschäftshaus mit einer Nutzfläche von 2.626 Quadratmetern. Bezogen auf die Mieterträge ist es das kleinste Objekt im MOREH-Portfolio. Der Verkauf erfolgte den Anleihebedingungen entsprechend in Abstimmung mit dem Treuhänder.

Über die M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Die M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG (MOREH) wurde im Jahr 2018 als Tochterunternehmen der Munitor Gruppe gegründet. Der Fokus liegt auf der Bestandhaltung von Gewerbeimmobilien in den Bereichen Büro und Einzelhandel. Geographisch konzentriert sich das Unternehmen auf westdeutsche Ballungszentren. Aktuell besitzt und betreut die MOREH sechs Immobilien mit einer Gesamtfläche von ca. 47.500 Quadratmetern und einem Wert von rund 75 Mio. Euro. Das Bestandsportfolio ist breit diversifiziert über Immobilienklassen, Mieterstrukturen und Standorte hinweg.

Kontakt: Fabian Lorenz // Tel. +49 221 29 83 15 88 // anleihe@moreh-immobilien.de M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG // Trierer Straße 42 // 66111 Saarbrücken www.moreh-immobilien.de

WICHTIGER HINWEIS Diese Mitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren dar. Eine Entscheidung, in Schuldverschreibungen der M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG zu investieren, sollte lediglich auf Basis des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekts, der auf der Webseite der Emittentin unter www.moreh-immobilien.de/anleihe veröffentlicht ist, getroffen werden. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

E-Mail: info@munitor.de Internet: www.moreh-immobilien.de

ISIN: DE000A2YNRD5

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Tradegate Exchange

