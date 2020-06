MPH Health Care AG: Einbringung aller Anteile des Aktienkapitals an der HAEMATO AG in die M1 Kliniken AG im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung

^ DGAP-Ad-hoc: MPH Health Care AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme MPH Health Care AG: Einbringung aller Anteile des Aktienkapitals an der HAEMATO AG in die M1 Kliniken AG im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung

10.06.2020 / 16:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

MPH Health Care AG: Einbringung aller Anteile des Aktienkapitals an der HAEMATO AG in die M1 Kliniken AG im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung

Berlin, 10.06.2020 - Die Vorstände der MPH Health Care AG sowie der M1 Kliniken AG haben heute einen Vertrag Erwerb aller im Eigentum der MPH Health Care AG stehenden 11.011.977 Aktien der HAEMATO AG durch die M1 Kliniken AG geschlossen. Die MPH Health Care AG bringt die Aktien der HAEMATO AG im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung in die M1 Kliniken AG ein. Zu diesem Zweck hat der Vorstand der M1 Kliniken AG heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft durch Sachkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre unter Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals um EUR 2.143.403,00 auf EUR 19.643.403,00 durch Ausgabe von 2.143.403 neuen Aktien der M1 Kliniken AG zu erhöhen. Die neuen Aktien werden ausschließlich von der MPH Health Care AG gezeichnet und übernommen. Die Einbringung der Sacheinlage erfolgt mit Wirkung zum 1.07.2020.

Die MPH Health Care AG unterstützt mit dieser Transaktion die Kernkompetenzen ihrer im Medizinbereich tätigen Beteiligungen. Die HAEMATO Gruppe verfügt mit ihrer ISO13485-Zertifizierung sowie einer Herstellungserlaubnis nach § 13 AMG und einer Großhandelserlaubnis nach § 52 AMG über die zentralen Voraussetzungen für die Entwicklung von Eigenmarken im Selbstzahlerbereich. Die M1 Kliniken AG ist einer der international führenden Anbieter schönheitsmedizinischer Behandlungen mit mehreren hunderttausend Behandlungen pro Jahr und einer dedizierten Wachstumsstrategie auch für die kommenden Jahre.

Über die MPH Health Care AG: Die MPH Health Care AG ist eine Investmentgesellschaft mit dem strategischen Fokus auf den Kauf, Aufbau und Verkauf von Unternehmen und Unternehmensanteilen, insbesondere in Wachstumssegmenten des Gesundheitsmarktes. Dies schließt sowohl versicherungsfinanzierte als auch privatfinanzierte Segmente ein. Aber auch außerhalb des Gesundheitsmarktes nutzt die MPH Potentiale aus wachstums- und ertragsstarken Branchen. Die MPH Health Care AG ist im Basic Board (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Über die M1 Kliniken AG Die M1 Kliniken AG ist der führende Anbieter schönheitsmedizinischer Gesundheitsdienstleistungen in Deutschland. Im ästhetischen und chirurgischen Bereich bietet die Unternehmensgruppe Produkte und Dienstleistungen mit höchsten Qualitätsstandards an. Unter der Marke "M1 Med Beauty" werden derzeit an mehr als 35 Fachzentren schönheitsmedizinische Behandlungen angeboten. Dabei zählt die M1Schlossklinik für plastische und ästhetische Chirurgie in Berlin mit sechs Operationssälen und 35 Betten zu den größten und modernsten Einrichtungen dieser Art in Europa. Seit Ende 2018 treibt M1 die Internationalisierung voran und ist derzeit auch in Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, England und Australien aktiv. Darüber hinaus vermarktet die Gruppe unter den Marken "M1 Select" und "M1 Aesthetics" hochwertige Produkte an Privatkunden sowie Ärzte, Apotheken und Großhändler.

Kennzahlen zur Aktie der MPH Health Care AG:

Gezeichnetes Kapital: EUR 42.813.842 Börsennotierte Aktiengattung: Inhaber-Stammaktien

ISIN: DE000A0L1H32

WKN: A0L1H3 Börsenkürzel: 93M

Kontakt: Patrick Brenske, Vorstand Corporate Communications E-Mail: ir@mph-ag.de

10.06.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: MPH Health Care AG Grünauer Straße 5 12557 Berlin Deutschland Telefon: 030 / 863 21 45 60 Fax: 030 / 863 21 45 69 E-Mail: info@mph-ag.de Internet: www.mph-ag.de

ISIN: DE000A0L1H32

WKN: A0L1H3 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1067591

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1067591 10.06.2020 CET/CEST

°