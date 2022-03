DGAP-Adhoc: Muehlhan AG: Veröffentlichung des Jahresergebnisses 2021 (deutsch)

Muehlhan AG: Veröffentlichung des Jahresergebnisses 2021

^ DGAP-Ad-hoc: Muehlhan AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis Muehlhan AG: Veröffentlichung des Jahresergebnisses 2021

25.03.2022 / 17:53 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 MAR

Muehlhan AG: Veröffentlichung des Jahresergebnisses 2021

- Entwicklung im Rahmen der Erwartungen

- Umsatz liegt mit EUR 298,5 Mio. leicht über der Prognose

- EBIT aus operativem Geschäft mit EUR 9,8 Mio. im Rahmen der Erwartungen

- Sondereffekte ergeben Konzern-EBIT von EUR 16,7 Mio.

Hamburg, 25. März 2022 - Die Muehlhan AG (Open Market; ISIN DE000A0KD0F7 ; WKN A0KD0F) hat im Geschäftsjahr 2021 Umsatzerlöse in Höhe von EUR 298,5 Mio. erzielt und hat damit die Prognose von EUR 290 Mio. leicht übertroffen. Das operative EBIT beträgt EUR 9,8 Mio. und erfüllt damit die Prognose. Hinzu kommen die Erträge aus der Entkonsolidierung, wobei die Entkonsolidierungsergebnisse von insgesamt EUR 11,7 Mio. deutlich unter den Veräußerungserlösen von EUR 31,9 Mio. liegen. Ein wesentlicher Grund für das geringe Entkonsolidierungsergebnis sind in der Gewinn- und Verlustrechnung ergebnismindernd zu erfassende Entkonsolidierungsbuchungen. Des Weiteren fielen Transaktionskosten an sowie eine Abschreibung eines Geschäfts- oder Firmenwertes. Das Konzern-EBIT beträgt damit EUR 16,7 Mio. Das Konzernergebnis nach Steuern beträgt EUR 9,8 Mio. und nach Abzug der Minderheitenanteile entfällt auf die Aktionäre der Muehlhan AG ein Konzernergebnis von EUR 8,3 Mio., nach EUR 0,3 Mio. im Vorjahr. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ist ohne die Erlöse aus den Unternehmensverkäufen aufgrund des zu finanzierenden Umsatzwachstums und der Tendenz auf Kundenseite, Zahlungen ins neue Jahr zu schieben, negativ.

Weitere Informationen können dem Geschäftsbericht für das Jahr 2021 der Muehlhan AG entnommen werden, der am 1. April 2022 veröffentlicht wird.

Über Muehlhan: Die Muehlhan Gruppe ist weltweit ein zuverlässiger Partner für Industriedienstleistungen. Als einer der wenigen Full-Service-Anbieter bieten wir unseren Kunden ein diversifiziertes Leistungsspektrum mit einem industriell-professionellen Qualitätsanspruch. Unsere Kunden profitieren von unserem hohen Organisationsgrad, unserer Termintreue, einem differenzierten technischen Know-how und mehr als 135 Jahren Erfahrung. Wir operieren im Markt in den vier Geschäftsfeldern Schiff, Renewables, Oil & Gas und Hochbau/Infrastruktur. Die Muehlhan AG ist börsennotiert und wird im Open Market unter der ISIN DE000A0KD0F7 / WKN A0KD0F gehandelt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.muehlhan.com

Pressekontakt: Muehlhan AG; Tel: +49 40 75271-0; E-Mail: investorrelations@muehlhan.com

25.03.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Muehlhan AG Schlinckstrasse 3 21107 Hamburg Deutschland Telefon: +49 40 75271 0 Fax: +49 40 75271 130 E-Mail: investorrelations@muehlhan.com Internet: www.muehlhan.com

ISIN: DE000A0KD0F7

WKN: A0KD0F Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1312517

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1312517 25.03.2022 CET/CEST

°