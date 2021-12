DGAP-Adhoc: Müller - Die lila Logistik SE: Änderung der Prognose für das Geschäftsjahr 2021 (deutsch)

Müller - Die lila Logistik SE: Änderung der Prognose für das Geschäftsjahr 2021

Müller - Die lila Logistik SE

Änderung der Prognose für das Geschäftsjahr 2021

Besigheim, 23. Dezember 2021 - Der Konzernumsatz der Müller - Die lila Logistik SE ( ISIN DE0006214687 ) im Geschäftsjahr 2021 wird voraussichtlich zwischen 133 Mio. bis 136 Mio. EUR und damit unter dem bisher prognostizierten Korridor von 136 Mio. bis 141 Mio. EUR liegen. Die Gesellschaft erwartet für den Konzern der Müller - Die lila Logistik SE für das Geschäftsjahr 2021 zudem ein Betriebsergebnis (EBIT) zwischen 15,3 Mio. bis 15,8 Mio. EUR. Dieses speist sich zu einem aus einem Ergebnisbeitrag der operativen Geschäftstätigkeit zwischen 5,5 Mio. und 6,0 Mio. EUR und zum anderen aus dem Ergebnisbeitrag des im Oktober 2021 erfolgten Verkaufs einer Logistikimmobilie in Besigheim in Höhe von rund 9,8 Mio. EUR. Das erwartete Betriebsergebnis (EBIT) aus der operativen Geschäftstätigkeit liegt somit unter der ursprünglich geplanten Spanne von 7,4 Mio. bis 8,1 Mio. EUR. In dieser Prognose nicht enthalten waren die Einflüsse auf den wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmensgruppe aus a) Maßnahmen und deren Auswirkungen im Rahmen einer vierten Infektionswelle der Covid-19 Pandemie sowie b) einer Verschärfung der Krise bei der Verfügbarkeit von elektronischen Bauteilen im zweiten Halbjahr 2021.

Das Betriebsergebnis (EBIT = earnings before interest and taxes) ist definiert als Konzernergebnis vor Steuern minus Zinserträge zuzüglich Finanzierungsaufwendungen abzüglich Beteiligungsergebnis.

