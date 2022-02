DGAP-Adhoc: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Munich Re beschließt Aktienrückkauf (deutsch)

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Munich Re beschließt Aktienrückkauf

Munich Re will nach der Hauptversammlung 2022 bis zur Hauptversammlung 2023 eigene Aktien im Wert von maximal 1 Mrd. EUR zurückerwerben.

Der Vorstand der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats, handelnd durch den Ständigen Ausschuss, beschlossen, dass die Gesellschaft unter Ausnutzung der am 29. April 2020 von der Hauptversammlung erteilten oder einer zukünftigen Ermächtigung im Zeitraum vom 29. April 2022 bis spätestens zur ordentlichen Hauptversammlung am 5. Mai 2023 eigene Aktien im Wert von maximal 1 Mrd. EUR (ohne Nebenkosten) erwirbt. Auf Basis des derzeitigen Kursniveaus (Stand: 21. Februar 2022) wären dies rund 2,8 % des Grundkapitals und entsprächen rund 3,9 Mio. eigenen Aktien. Die zurückgekauften Aktien sollen eingezogen werden. Zusammen mit dem Dividendenvorschlag des Vorstandes an die Hauptversammlung von 11 EUR je Aktie beträgt die Kapitalrückführung von Munich Re damit 2,5 Mrd. EUR.

