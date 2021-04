DGAP-Adhoc: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Munich Re erzielt Quartalsergebnis von ca. 600 Mio. EUR (deutsch)

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Munich Re erzielt Quartalsergebnis von ca. 600 Mio. EUR

^ DGAP-Ad-hoc: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München / Schlagwort(e): Quartalsergebnis Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Munich Re erzielt Quartalsergebnis von ca. 600 Mio. EUR

20.04.2021 / 11:37 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Im ersten Quartal 2021 verzeichnete Munich Re in der Schaden/Unfall-Rückversicherung überdurchschnittlich hohe Belastungen durch Großschäden, vor allem infolge einer außergewöhnlichen Kältewelle in den USA, insbesondere im Bundesstaat Texas. Zudem fielen in beiden Segmenten der Rückversicherung Covid-19 bedingte Schäden im Rahmen der Erwartung an. Dennoch erzielte Munich Re im ersten Quartal ein vorläufiges Nettoergebnis von ca. 600 Mio. EUR (Konsens: 466 Mio. EUR*; Q1 2020: 221 Mio. EUR). Dies ist neben einer insgesamt guten operativen Entwicklung und einem erwartungsgemäßen Investmentergebnis auch auf das sehr gute Abschneiden der ERGO zurückzuführen. Über die endgültigen Ergebnisse des ersten Quartals wird Munich Re wie geplant am 6. Mai berichten.

*Mittelwert aus Schätzungen von sechs Finanzanalysten

Kontakt: Dr. Stefan Gehring General Counsel & Group Chief Compliance Officer

20.04.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München Königinstraße 107 80802 München Deutschland Telefon: +49(0) 89 3891-0 Fax: +49(0) 89 399 056 E-Mail: shareholder@munichre.com Internet: www.munichre.com

ISIN: DE0008430026 , DE0008430026

WKN: 843002, 843002 Indizes: DAX, EURO STOXX 50 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange; Mailand EQS News ID: 1186664

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1186664 20.04.2021 CET/CEST

°