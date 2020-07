DGAP-Adhoc: Mynaric gibt Einstellung der Geschäftsaktivitäten auf dem chinesischen Markt bekannt (deutsch)

Mynaric gibt Einstellung der Geschäftsaktivitäten auf dem chinesischen Markt bekannt

30.07.2020

Gilching, 30. Juli 2020 - Der Vorstand der Mynaric AG hat heute die vollständige Aufgabe seines chinesischen Geschäfts beschlossen.

Mynaric hat bis heute keine Terminal- sowie Komponenten-Lieferungen nach China getätigt. Gleichwohl hatte Mynaric, wohlwissend um die strategische Bedeutung seiner Produkte, im Vorfeld einer solchen Lieferung die Bundesregierung um eine Freigabe des Ausfuhrvorhabens an einen chinesischen Kunden gebeten. Nunmehr wurde Mynaric von der Bundesregierung informiert, dass eine geplante Ausfuhr von Laserkommunikationsprodukten an den Kunden in China tatsächlich mittels eines Einzeleingriffs auf der Grundlage von § 6 Abs. 1 in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Außenwirtschaftsgesetz offiziell untersagt wird. Diesem Bescheid Folge leistend, wird Mynaric den einzig laufenden Vertrag mit einem Kunden in China rückabwickeln und eine sofortige Einstellung der Geschäftsaktivitäten in China herbeiführen. Etwaige Ersatzansprüche aufgrund der Untersagungsverfügung der Bundesregierung wird Mynaric prüfen.

Das Unternehmen arbeitete bereits im Vorfeld der Untersagung durch die Bundesregierung an einem Buy-Out, um das China-Geschäft zu veräussern. Aufgrund der Entscheidung der Bundesregierung werden entsprechende Verhandlungen nun nicht mehr weitergeführt.

