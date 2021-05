Mynaric unterzeichnet mit SpaceLink ein Term Sheet über den Verkauf von Laserkommunikationsprodukten und zur Erweiterung des Produktportfolios

12. Mai 2021, Washington, D.C. - Mynaric und SpaceLink haben heute ein Term Sheet für den Verkauf von mehr als 40 Laserkommunikationsprodukten an SpaceLink unterzeichnet und die Erweiterung des Produktportfolios von Mynaric zur Unterstützung von Satelliten in der mittleren Erdumlaufbahn (MEO) skizziert. Der Verkauf von Laserkommunikationsprodukten wird neue optische Inter-Satellite Links (OISL) Terminals für Satelliten im MEO sowie zusätzliche Einheiten von Mynarics CONDOR-Terminals für Satelliten in der niedrigen Erdumlaufbahn (LEO) umfassen. Die Bedingungen beinhalten auch eine Option für den Verkauf weiterer Terminals in Abhängigkeit von SpaceLinks Erweiterung seiner Konstellation. SpaceLink plant, diese Terminals für seine Datenrelais ("data relay") Satellitenkonstellation für kommerzielle und staatliche Kunden zu nutzen. Die Parteien beabsichtigen, in den kommenden Wochen in gutem Glauben eine endgültige Vereinbarung auszuhandeln.

