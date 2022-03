DGAP-Adhoc: Nagarro SE: Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 (deutsch)

Nagarro SE: Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2021

15. März 2022 - Gemäß ungeprüfter und vorläufiger Zahlen erwartet Nagarro für das Jahr 2021 einen Umsatz in einer Größenordnung von 546 Mio. EUR gegenüber dem zuletzt gemeldeten Wert von 535 Mio. EUR. Die Gross Margin wird voraussichtlich in einer Größenordnung von 28,3 % liegen, gegenüber der zuletzt prognostizierten Marge von 28 %. Die bereinigte EBITDA-Marge wird voraussichtlich in einer Größenordnung von 14,6 % liegen statt wie bisher prognostiziert bei 14 %.

Hinweis: Dieses Dokument enthält ergänzende Non-IFRS-Kennzahlen. Die Gross Margin und die bereinigte EBITDA-Marge sind alternative Leistungskennzahlen, die nicht in Übereinstimmung mit internationalen Rechnungslegungsstandards definiert sind. Nagarro verwendet diese Kennzahlen, um eine bessere Vergleichbarkeit des Unternehmens im Zeitverlauf und innerhalb der Branche zu ermöglichen. Einzelheiten zu alternativen Leistungskennzahlen finden Sie im Nagarro SE Geschäftsbericht 2020. Dieses Dokument enthält auch zukunftsgerichtete Aussagen, die die Erwartungen der Geschäftsleitung auf der Grundlage von Annahmen und Schätzungen wiedergeben, wobei die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen abweichen können.

