DGAP-Adhoc: Neuer Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied der Konzernleitung in der Swiss Steel Group (deutsch)

Neuer Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied der Konzernleitung in der Swiss Steel Group

23.03.2022 / 07:00 CET/CEST

Luzern, 23. März 2022 - Der Verwaltungsrat der Swiss Steel Holding AG hat Marco Portmann per 1. April 2022 zum neuen CFO und Mitglied der Konzernleitung der Swiss Steel Group ernannt.

Dr. Markus Böning, aktueller CFO, hat sich entschieden, von seiner Position zum 31. März 2022 zurückzutreten.

Marco Portmann (CH) ist aktuell Vice President Corporate Accounting, Controlling, Tax und Risk Management bei der Swiss Steel Holding AG. Er hat den Grossteil seiner Karriere innerhalb der Swiss Steel Group verbracht, zunächst während zehn Jahren am Schweizer Produktionsstandort der Steeltec AG in verschiedenen Positionen (zuletzt als Head of Accounting & Cash Management), und nach kurzer Tätigkeit ausserhalb der Gruppe weitere sechs Jahre in verschiedenen leitenden Finanzpositionen auf Corporate-Ebene gearbeitet. Marco Portmann ist eidgenössisch diplomierter Experte in Rechnungslegung und Controlling.

Der Verwaltungsrat dankt Dr. Markus Böning für seinen Beitrag und sein Engagement und wünscht ihm beruflich und privat alles Gute.

Für weitere Informationen:

Für Medienanfragen: Stefan Zapfe, s.zapfe@swisssteelgroup.com, Tel +41 (0)41 581 4262

Für Analysten- / Investorenanfragen: Burkhard Wagner, b.wagner@swisssteelgroup.com, Tel +41 (0)41 581 4180

Medienmitteilung (PDF)

Über Swiss Steel Group

Die Swiss Steel Group ist heute einer der führenden Anbieter individueller Lösungen im Bereich Spezialstahl-Langprodukte weltweit. Sowohl bei Werkzeugstahl als auch bei rostfreiem Langstahl zählt der Konzern zu den führenden Herstellern im globalen Markt und gehört zu den beiden grössten Unternehmen in Europa für legierten und hochlegierten Edelbaustahl. Mit nahezu 10,000 Mitarbeitenden und eigenen Produktions- und Distributionsgesellschaften in über 30 Ländern auf fünf Kontinenten gewährleistet das Unternehmen die globale Betreuung und Versorgung seiner Kunden und bietet ihnen weltweit ein komplettes Portfolio aus Produktion und Sales & Services. Sie profitieren von der technologischen Expertise des Unternehmens, der weltweit konstant hohen Produktqualität sowie der detaillierten Kenntnis lokaler Märkte.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Swiss Steel Holding AG Landenbergstrasse 11 6005 Luzern Schweiz Telefon: +41 41 581 41 23 E-Mail: a.beeler@swisssteelgroup.com Internet: www.swisssteel-group.com

ISIN: CH0005795668 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1309239

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1309239 23.03.2022 CET/CEST

