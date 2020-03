New Work SE: Veränderung im Aufsichtsratsvorsitz - Stefan Winners legt Mandat nieder - Nachfolger wird von der kommenden ordentlichen Hauptversammlung gewählt

09.03.2020 / 18:09 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stefan Winners, der Vorsitzende des Aufsichtsrats der New Work SE, hat den Vorsitz im Aufsichtsrat mit Wirkung zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 29. Mai 2020 auf eigenen Wunsch niedergelegt. Mit der Aufgabe des Vorsitzes gibt Herr Winners zugleich auch sein Amt im Kontrollgremium insgesamt auf. Hierüber hat er die Gesellschaft heute unterrichtet. Der Aufsichtsrat der New Work SE tritt nun kurzfristig zusammen, um die künftige Zusammensetzung des Aufsichtsrats zu regeln. Die Gesellschaft wird der ordentlichen Hauptversammlung mit Übermittlung der Tagesordnung einen entsprechenden Wahlvorschlag unterbreiten.

