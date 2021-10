DGAP-Adhoc: Newron erhält fünfte Tranche aus der Finanzierungsvereinbarung  mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) (deutsch)

Newron erhält fünfte Tranche aus der Finanzierungsvereinbarung mit der Europäischen Investitionsbank (EIB)

^ EQS Group-Ad-hoc: Newron Pharmaceuticals SpA / Schlagwort(e): Finanzierung Newron erhält fünfte Tranche aus der Finanzierungsvereinbarung mit der Europäischen Investitionsbank (EIB)

18.10.2021 / 17:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad-hoc-Ankündigung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement der SIX Swiss Exchange

Mailand, Italien - 18. Oktober 2021, 17.45 CEST - Newron Pharmaceuticals S.p.A. ('Newron'; SIX: NWRN, XETRA: NP5), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für Patienten mit Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems konzentriert, gibt bekannt, Tranche 5 gemäß der Finanzierungsvereinbarung mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) erhalten zu haben, welche im Oktober 2018 abgeschlossen wurde und insgesamt bis zu EUR 40 Mio. umfasst, sofern eine Reihe von vereinbarten Erfolgskriterien erreicht wird. Das EIB-Darlehen wird durch den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) abgesichert, dem Herzstück der EU-Investitionsoffensive. Tranche 5 beträgt EUR 7,5 Mio. und wird in erster Linie zur Unterstützung der laufenden Entwicklungsprogramme des Unternehmens im Bereich der Erkrankungen des zentralen Nervensystems verwendet. Die ersten vier Tranchen über insgesamt EUR 32,5 Mio. dieser Finanzierung hat Newron 2019, 2020 und im September 2021 erhalten.

Im Rahmen der Tranche 5 hat die Europäische Investitionsbank Optionsscheine (Warrants) erhalten, welche die EIB zum Kauf von bis zu 151.344 Aktien von Newron zu einem Ausübungspreis von EUR 9,25 je Aktie berechtigt.

Über Newron Pharmaceuticals Newron (SIX: NWRN, XETRA: NP5) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf neuartige Therapien für Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems konzentriert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz im italienischen Bresso in der Nähe von Mailand. Xadago(R) (Safinamide) ist in der EU, der Schweiz, Großbritannien, den USA, Australien, Kanada, Brasilien, Kolumbien, Israel, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Japan und Südkorea für die Behandlung der Parkinson-Krankheit zugelassen und wird von Newrons Partner Zambon vertrieben. Supernus Pharmaceuticals besitzt die Vermarktungsrechte in den USA. Meiji Seika hält die Entwicklungs- und Vermarktungsrechte in Japan und anderen Schlüsselregionen Asiens. Newron entwickelt Evenamide als mögliche erste Begleittherapie zur Behandlung von Patienten mit Symptomen der Schizophrenie. Weitere Informationen unter www.newron.com

Newron Stefan Weber - CEO, +39 02 6103 46 26, pr@newron.com

UK/Europa Simon Conway/Natalie Garland-Collins, FTI Consulting, +44 20 3727 1000, SCnewron@fticonsulting.com

Schweiz Valentin Handschin, IRF, +41 43 244 81 54, handschin@irf-reputation.ch

Deutschland/Europa Anne Hennecke / Caroline Bergmann, MC Services, +49 211 52925220, newron@mc-services.eu

USA Paul Sagan, LaVoieHealthScience, +1 617 374 8800, Ext. 112, psagan@lavoiehealthscience.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: Newron Pharmaceuticals SpA Via Antonio Meucci 3 20091 Bresso Italien E-Mail: info@newron.com Internet: www.newron.com

ISIN: IT0004147952 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1241593

