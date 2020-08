DGAP-Adhoc: NFON AG: CEO & CFO Hans Szymanski scheidet spätestens zum 30. April 2021 aus dem Unternehmen aus (deutsch)

NFON AG: CEO & CFO Hans Szymanski scheidet spätestens zum 30. April 2021 aus dem Unternehmen aus

Ad-hoc Mitteilung gemäß Art. 17 MAR

NFON AG: CEO & CFO Hans Szymanski scheidet spätestens zum 30. April 2021 aus dem Unternehmen aus

München, 20. August 2020 - Der CEO & CFO Hans Szymanski scheidet spätestens zum 30. April 2021 aus dem Vorstand der NFON AG aus. Darauf haben sich Hans Szymanski und der Aufsichtsrat im besten gegenseitigen Einvernehmen geeinigt.

Der Aufsichtsrat widmet sich bereits der Suche nach einem Nachfolger. Die Gesellschaft dankt Hans Szymanski für sein langjähriges und erfolgreiches Wirken als CEO & CFO der NFON AG.

Mitteilende Person und Kontakt Investor Relations

NFON AG Sabina Prüser Head of Investor Relations +49 89 45300 134 sabina.prueser@nfon.com

Medienkontakte

NFON AG Thorsten Wehner Vice President Public Relations +49 89 45300 121 thorsten.wehner@nfon.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: NFON AG Machtlfinger Straße 7 81379 München Deutschland Telefon: +49 89 453 00 0 E-Mail: info@nfon.com Internet: www.nfon.com

ISIN: DE000A0N4N52

WKN: A0N4N5 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1121443

