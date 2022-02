DGAP-Adhoc: Noratis AG Net Asset Value ist 2021 nach vorläufigen Zahlen auf rund 30,00 Euro je Aktie gestiegen (deutsch)

Noratis AG Net Asset Value ist 2021 nach vorläufigen Zahlen auf rund 30,00 Euro je Aktie gestiegen

Noratis AG Net Asset Value ist 2021 nach vorläufigen Zahlen auf rund 30,00 Euro je Aktie gestiegen

Eschborn, 10. Februar 2022. Die Noratis AG ( ISIN: DE000A2E4MK4 , WKN: A2E4MK, "Noratis") geht aufgrund der vorläufigen Bewertung des Immobilienbestandes und der vorläufigen Jahresabschlusszahlen für das Geschäftsjahr 2021 davon aus, dass der NAV, Net Asset Value auf Basis von Marktwerten der Immobilien, per Ende 2021 auf rund 30,00 Euro je Aktie gestiegen ist, nach 22,80 Euro je Aktie Ende 2020. Die gesamten stillen Reserven, vor eventuellen Überführungen einzelner Immobilien ins Anlagevermögen, sind auf Basis der vorläufigen Bewertung dabei auf voraussichtlich rund 91 Mio. Euro gestiegen, nach 49 Mio. Euro Ende 2020. Bei der Bewertung der stillen Reserven für den NAV hat Noratis latente Steuern mit einen Steuersatz von 27,4 Prozent berücksichtigt.

Über Noratis: Die Noratis AG ( www.noratis.de) (ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK, 'Noratis') ist führend in der Bestandsentwicklung von Wohnimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen erkennt und realisiert Potenziale für Mieter, Selbstnutzer & Investoren. Damit schafft und erhält Noratis bundesweit attraktiven Wohnraum, der gleichzeitig bezahlbar ist. Noratis ist spezialisiert auf die Aufwertung von in die Jahre gekommenen Wohnimmobilien, meist Werkswohnungen, Quartiere und Siedlungen in Städten ab 10.000 Einwohnern sowie in Randlagen von Ballungsgebieten. Nach erfolgreicher Entwicklung bleiben die Objekte im Bestand oder werden mittelfristig an Investoren bzw. im Einzelvertrieb an bestehende Mieter, Kapitalanleger und Selbstnutzer veräußert. Dabei schafft Noratis einen spürbaren und nachhaltigen Mehrwert für alle Stakeholder: von Aktionären, Mitarbeitern und Finanzierungspartnern bis hin zu aktuellen und zukünftigen Mietern. Die Noratis AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

