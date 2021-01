DGAP-Adhoc: Norddeutsche Steingut Aktiengesellschaft: Norddeutsche Steingut AG verkauft das Firmengrundstück am Standort Bremen-Grohn (deutsch)

Norddeutsche Steingut Aktiengesellschaft: Norddeutsche Steingut AG verkauft das Firmengrundstück am Standort Bremen-Grohn

^ DGAP-Ad-hoc: Norddeutsche Steingut Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung Norddeutsche Steingut Aktiengesellschaft: Norddeutsche Steingut AG verkauft das Firmengrundstück am Standort Bremen-Grohn

07.01.2021 / 16:27 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bremen, den 07.01.2021 - Der Vorstand der Norddeutsche Steingut AG ( ISIN: DE0006770001 ) hat heute das nicht mehr industriell genutzte, rund 10 Hektar große Firmengrundstück am Standort Bremen-Grohn an einen Projektentwickler veräußert. Der Verkauf steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass der Projektentwickler in einem Zeitraum von zwei bis maximal drei Jahren das Baurecht für eine kombinierte Wohn-/Gewerbebebauung schafft. Das Grundstück wird voraussichtlich für diesen Zeitraum von der Norddeutsche Steingut AG für Logistik sowie Verwaltung und Vertrieb genutzt. Der Grundstücksverkauf wird frühestens für das Geschäftsjahr 2022 einen außerordentlichen Ergebnisbeitrag liefern.

Kontakt: Norddeutsche Steingut AG Alexander Lakos Vorstand Schönebecker Straße 101, 28759 Bremen Tel. 0421/6262-206

07.01.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Norddeutsche Steingut Aktiengesellschaft Schönebecker Str. 101 28759 Bremen Deutschland Telefon: 04 21/ 62 62 - 21 6 Fax: 04 21/ 62 62 - 399 E-Mail: Willehard.Tameling@Norddeutsche-Steingut.de Internet: www.Norddeutsche-Steingut.de

ISIN: DE0006770001

WKN: 677000 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, Stuttgart EQS News ID: 1159167

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1159167 07.01.2021 CET/CEST

°