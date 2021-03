DGAP-Adhoc: NORDWEST Handel AG: Dividendenmitteilung (deutsch)

NORDWEST Handel AG: Dividendenmitteilung

Der Vorstand der NORDWEST Handel AG hat heute beschlossen, der derzeit für den 20. Mai 2021 geplanten ordentlichen Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,21 Euro je Aktie und den Vortrag des verbleibenden Gewinnbetrages auf neue Rechnung vorzuschlagen. Der Aufsichtsrat wird am 18. März 2021 über diesen Gewinnvorschlag entscheiden.

Die Kürzung des Dividendenvorschlags für das Geschäftsjahr 2020 gegenüber der im Vorjahr ausgezahlten Dividende von 0,80 Euro je Aktie dient der Stärkung der Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft angesichts der Wachstumspläne des NORDWEST-Konzerns, die umfangreiche Erweiterungs- und Ersatzinvestitionen in Logistik- und IT-Projekte vorsehen. Der Vorstand bezieht sich dabei explizit auf die Ausführungen in der bisherigen Dividendenpolitik, die besagen, dass Wachstumspläne des NORDWEST-Konzerns ein wesentlicher Parameter für Dividendenvorschläge sind. Insgesamt soll an der bestehenden, auf der Internetseite unter der Adresse

https://investor-relations.nordwest.com/websites/nordwest/German/1100/equity-story.html

seitens der Gesellschaft veröffentlichten Dividendenpolitik mit einer Ausschüttung von bis zu 50% des ausschüttungsfähigen Jahresgewinns grundsätzlich mittelfristig weiter festgehalten werden.

Die Billigung und Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2020 durch den Aufsichtsrat ist für seine Sitzung am 18. März 2021 vorgesehen. Die Jahresabschlusszahlen für das Geschäftsjahr 2020 werden am 18. März 2021 veröffentlicht.

