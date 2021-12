Nucletron Electronic AG: Nucletron Electronic Aktiengesellschaft verhandelt über den Erwerb der FUSS-EMV-Ing. Max Fuss GmbH & Co. KG

München, 20. Dezember 2021 - Die Nucletron Electronic Aktiengesellschaft ( ISIN DE0006789605 ) verhandelt mit den Gesellschaftern der FUSS-EMV-Ing. Max Fuss GmbH & Co. KG ("FUSS-KG"), Berlin, über den vollständigen Erwerb der FUSS-KG in zwei Schritten. Die FUSS-KG ist im Bereich EMV-Entstörkomponenten für elektrische Antriebe und leistungselektronische Systeme tätig. Die von der FUSS-KG entwickelten und gefertigten Komponenten ergänzen die bestehende Produktpalette des Nucletron-Konzerns und eröffnen neue Anwendungsmöglichkeiten. Eine Bündelung der bei der FUSS-KG und im Nucletron-Konzern vorhanden Fertigungs- und Entwicklungskapazitäten schafft zusätzliche Synergieeffekte.

Die Nucletron Electronic Aktiengesellschaft beabsichtigt zunächst eine Mehrheitsbeteiligung in Höhe von 51 % des Kommanditkapitals der FUSS-KG durch Übernahme neuer Kommanditanteile gegen Bareinlage zu erwerben. Die Altgesellschafter sollen sodann ab 2024 berechtigt sein, die von ihnen noch gehaltene Beteiligung in Höhe von 49 % des Kommanditkapitals an die Nucletron Electronic Aktiengesellschaft zu veräußern (Veräußerungsrecht). Sofern die Altgesellschafter ihr Andienungsrecht nicht ausüben, besteht ein entsprechendes Erwerbsrecht der Nucletron Electronic Aktiengesellschaft. Das Investitionsvolumen für den vollständigen Erwerb der FUSS-KG wird im unteren einstelligen Millionenbereich liegen. Die konkreten Bedingungen des Erwerbs sind noch zu verhandeln. Die Nucletron Electronic Aktiengesellschaft ist zuversichtlich, dass die Vertragsverhandlungen im 1. Quartal 2022 erfolgreich abgeschlossen werden können.

München, 20. Dezember 2021 Nucletron Electronic Aktiengesellschaft Der Vorstand

Kontakt: Ralph Schoierer Finanzvorstand

Sprache: Deutsch Unternehmen: Nucletron Electronic AG Gärtnerstraße 60 80992 München Deutschland Telefon: 089-1490-0220 Fax: 089-1490-0245 E-Mail: ralph.schoierer@nucletron.de Internet: www.nucletron.ag

ISIN: DE0006789605

WKN: 678960 Börsen: Regulierter Markt in München; Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart EQS News ID: 1260287

