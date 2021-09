DGAP-Adhoc: Nynomic AG: Erweiterung des Technologieportfolios und der Wertschöpfungskette durch Übernahme der MGG GmbH (deutsch)

Nynomic AG: Erweiterung des Technologieportfolios und der Wertschöpfungskette durch Übernahme der MGG GmbH

Wedel (Holst.), 29.09.2021

Die Nynomic AG hat einen Vertrag über den Erwerb sämtlicher Geschäftsanteile an der MGG Micro-Glühlampen-Gesellschaft Menzel GmbH von der POSSEHL Mittelstandsbeteiligungen GmbH abgeschlossen. Über die Gegenleistung wurde Stillschweigen vereinbart. Die Gegenleistung besteht zu einem wesentlichen Teil in Aktien der Nynomic AG; ausgegeben werden dabei im Wege einer Sachkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital 116.700 Stück Nynomic Stammaktien. Die finale Übernahme der MGG Micro-Glühlampen-Gesellschaft Menzel GmbH wird zeitnah erwartet. Die POSSEHL Gruppe steht für unternehmerische Kontinuität und nachhaltigen Erfolg, dementsprechend wird das langfristige Aktieninvestment der POSSEHL Gruppe in Nynomic als deutliches Vertrauenssignal gewertet. Als langfristig orientierter, strategischer Investor wird Nynomic die MGG GmbH unter Bewahrung der operativen Selbstständigkeit weiterführen und entwickeln.

Die neue Tochtergesellschaft bildet die zehnte Konzernsäule und passt perfekt in das diversifizierte Portfolio der Nynomic Gruppe.

MGG mit Sitz in Wentorf bei Hamburg ist seit mehr als 50 Jahren ein namhafter Hersteller von Mikro-Glühlampen, die vor allem in der optischen Messtechnik sowie in Sicherheits- und Medizintechnikanwendungen zum Einsatz kommen. MGG und die Nynomic Gruppe verbindet bereits seit Jahren eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, die zukünftig in verschiedenen Projekten und durch den Marktzugang der Nynomic AG konsequent weiter ausgebaut wird.

Das äußerst ertragsstarke Unternehmen hat rund 20 Beschäftigte bei einem Jahresumsatz von ca. Mio. EUR 2,5.

Mit der Erweiterung des Technologieportfolios und der Integration entlang der Wertschöpfungskette setzt die Nynomic AG die erfolgreiche Buy-and-Build-Strategie konsequent fort und unterstreicht ihren auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Wachstumskurs. Der Vorstand der Nynomic AG ist überzeugt, dass die Geschäftsübernahme auf Basis des Best-Owner-Prinzips durch die Bündelung von Marktkenntnissen und Produktkompetenzen sowie dem effizienten Einsatz von Ressourcen zur weiteren positiven Entwicklung der gesamten Unternehmensgruppe beitragen wird.

Über Nynomic:

Die Nynomic AG ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 500 Mitarbeitern global aufgestellt.

