Pressemitteilung

Orascom Development Holding ernennt Omar El Hamamsy per 1. September 2020 zum neuen CEO und reorganisiert das Executive Management Team

Altdorf, 29. Juli 2020 - Der Verwaltungsrat von Orascom Development Holding (ODH) gibt die Ernennung von Omar El Hamamsy zum Chief Executive Officer (CEO) per 1. September 2020 bekannt. Herr El Hamamsy wechselt von McKinsey & Company, wo er als Senior Partner im Nahost-Büro und zuvor im belgischen Büro tätig war, zu ODH. In seinen 18 Jahren bei McKinsey leitete er viele Praxisgruppen, darunter Reisen und Transport. In der Mandatsarbeit lag sein Schwerpunkt auf der Leitung umfassender Transformationsprojekte multinationaler Unternehmen im Nahen Osten und in Europa. Er arbeitete zudem an einer Reihe von grenzüberschreitenden Akquisitionen und Integrationen für diese Unternehmen. Seine Kunden bei McKinsey waren in vielen Sektoren tätig, und er unterstützte sie bei Themen wie Strategie, Organisation, Verkauf und Marketing, operativer Betrieb und Finanzen. Bevor Herr El Hamamsy zu McKinsey kam, arbeitete er sechs Jahre lang bei AT&T's Bell Labs in den USA, wo er ein globales Ingenieurteam für die Entwicklung drahtloser Produkte leitete. Er verfügt über einen Master-Abschluss der Universität Stanford.

Omar El Hamamsy ist Mitglied des regionalen Verwaltungsrats von "Injaz Al-Arab" (Mitglied von "Junior Achievement Worldwide"), einer gemeinnützigen Organisation mit Schwerpunkt auf Jugendbildung, und leitet dessen Betriebsausschuss.

Samih Sawiris, exekutiver Präsident von ODH, sagte: "Nach einem gründlichen und rigorosen Suchprozess freuen wir uns, Omar El Hamamsy als neuen CEO an Bord willkommen zu heissen. Er verfügt über ausgezeichnete Geschäftserfahrungen und den Antrieb, uns dabei zu helfen, unseren Turnaround fortzusetzen und ODH auf die nächste Wachstums- und Entwicklungsstufe zu bringen. Omars 18-jährige Tätigkeit bei McKinsey war von herausragenden Leistungen geprägt. Er hat bemerkenswertes Talent und ein gesundes Urteilsvermögen in dem, was er tut, bewiesen. Der Verwaltungsrat und ich haben volles Vertrauen, dass er die richtige Person ist, um ODH in die Zukunft zu führen, und wir freuen uns darauf, in den nächsten Jahren mit ihm und dem Management Team zusammenzuarbeiten, um das aussergewöhnliche Wachstum unseres Unternehmens fortzusetzen".

"Ich freue mich über die Gelegenheit, auf dem grossartigen Fundament und dem Schwung, den das Orascom Development Team erreicht hat, aufzubauen und das Unternehmen durch die nächste Phase seiner strategischen Entwicklung und Expansion zu führen", sagte Omar El Hamamsy.

Änderungen im Executive Management Team Die Ernennung des neuen CEO markiert das Ende des Interimsausschusses, der im Februar 2020 für eine Übergangsphase geschaffen wurde. Samih Sawiris, Jürgen Fischer und Naguib S. Sawiris werden sich wieder auf ihre Rolle als Mitglieder des ODH-Verwaltungsrats konzentrieren. Abdelhamid Abouyoussef wird die neue Position als Präsident von Orascom Hotels Management (OHM), der Hotel-Managementgesellschaft der Gruppe, übernehmen und infolgedessen aus dem Executive Management Team ausscheiden. Ashraf Nessim wird seine Funktion als Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied des Executive Management Teams fortsetzen.

Samih Sawiris sagte: "Im Namen des Verwaltungsrats möchte ich diese Gelegenheit nutzen, um Abdelhamid Abouyoussef und Ashraf Nessim sowie den anderen Mitgliedern des Interimsausschusses für ihren raschen Einstieg, ihre harte Arbeit und ihr Engagement bei der Führung und Stabilisierung des Unternehmens in den schwierigsten Zeiten zu danken, die nach dem plötzlichen Verlust unseres zuvor geschätzten CEO sowie der beispiellosen Covid-19-Pandemie eingetreten sind."

Zudem hat der Verwaltungsrat von ODH im Einklang mit der Destinationen-basierten Managementstruktur, die die Gruppe erfolgreich in ihrer gesamten Organisation eingeführt hat, die Ernennung von Karim Hassan, der derzeit als Leiter der Business Development fungiert, zum Mitglied des Executive Management Teams berufen. Darüber hinaus wird die Funktion des Leiters HR & Organisationsentwicklung nicht länger Teil des Executive Management Teams sein.

Über Orascom Development Holding (ODH):

Orascom Development ist ein führender Entwickler von integrierten Ortschaften/Städten, die Hotels, Privatvillen, Wohnungen, Freizeiteinrichtungen wie etwa Golfplätze und Jachthäfen aber auch unterstützende Infrastruktur umfassen. Das breit diversifizierte Portfolio von Orascom Development umfasst Destinationen in Sieben Ländern (Ägypten, Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Schweiz, Marokko, Montenegro und Grossbritannien). Die Gruppe betreibt momentan neun Destinationen: Vier in Ägypten; (El Gouna, Taba Heights, Makadi Heights, und Byoum), The Cove in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Jebel Sifah und Hawana Salalah in Oman, Lustica Bay in Montenegro sowie Andermatt in der Schweiz. Die Aktien von Orascom Development Holding (ODH) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Kontack für Investoren: Sara El Gawahergy Head of Investor Relations & Strategic Projects Management Tel: +202 246 18961 Tel: +41 418 74 17 11 Mob: +41 79 156 78 49 Email:ir@orascomdh.com

Kontakt for Medien: Philippe Blangey Partner Dynamics Group AG Tel: +41 432 68 32 35 Email: prb@dynamicsgroup.ch

