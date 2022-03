ORBIS SE: Geschäftsjahr 2021: ORBIS Konzernabschluss vorläufiges Ergebnis des Jahres 2021: ORBIS übertrifft Umsatzerwartung deutlich

Saarbrücken, 08. März 2022 - Das im General Standard notierte Saarbrücker Software- und Business Consulting-Unternehmen ORBIS AG (Umwandlung in ORBIS SE am 17.02.2022 erfolgt) hat im Geschäftsjahr 2021 gemäß den vorläufigen und noch nicht geprüften Zahlen den Konzernumsatz um ca. 15 % auf rund 98 Mio. Euro gesteigert. Damit hat der Konzern seinen, zuletzt im Rahmen der Berichterstattung zum ersten Halbjahr 2021 veröffentlichten Ausblick sowie die Markterwartungen deutlich übertroffen: ORBIS hatte für das Geschäftsjahr 2021 eine Umsatzsteigerung im einstelligen Prozentbereich gegenüber dem Vorjahr erwartet, nachdem das Geschäft des Konzerns nach wie vor von den COVID-19-bedingten Einschränkungen mitbestimmt war. Das vorläufige operative Ergebnis (EBIT) liegt bei rund 4,4 Mio. Euro. Die Feststellung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2021 wird voraussichtlich in der am 25. März 2022 stattfindenden Bilanzsitzung des Aufsichtsrats erfolgen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.orbis.de oder Dr. Sabine Stürmer, Leiterin Investor Relations der ORBIS SE Tel: +49 (0)681 99 24 605, E-Mail: sabine.stuermer@orbis.de

Kontakt: Dr. Sabine Stürmer Leiterin Investor Relations, Telefonnummer:0681 9924 605

Sprache: Deutsch Unternehmen: ORBIS SE Nell-Breuning-Allee 3-5 66115 Saarbrücken Deutschland Telefon: +49 (0)6819 924-0 Fax: +49 (0)6819 924-111 E-Mail: info@orbis.de Internet: www.orbis.de

ISIN: DE0005228779

WKN: 522877 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1297527

